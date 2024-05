Drei Tage nach dem Titel im Kreispokal hat Westfalia Herne im erneuten Aufeinandertreffen mit den SF Wanne-Eickel auch die Meisterschaft in der Landesliga Westfalen 3 klargemacht.

Nach zwei Abstiegen in Folge darf beim SC Westfalia Herne mal wieder gefeiert werden. Zwei Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft von Christian Knappmann die vorzeitige Meisterschaft in der Landesliga Westfalen 3 und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga gesichert.

Mit einem 3:2-Heimsieg gegen die SF Wanne-Eickel haben die Herner den Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger SV Brackel 06 gehalten und sind nun nicht mehr einzuholen.

Lokman Erdogan brachte die Gastgeber bereits nach acht Minuten per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. In Durchgang zwei ging es gar noch schneller: Ousmane Cisse brauchte keine vier Minuten nach Wiederbeginn, um den Vorsprung zu verdoppeln (49.).

Für Wanne-Eickel verkürzte Dominik Hanemann gleich zweimal (51./90.+2), doch weil Chidibere Collins Agita zwischenzeitlich zum 3:1 traf, durfte Westfalia Herne letztlich ausgelassen die Rückkehr in die Westfalenliga feiern.

Double-Sieg für Herne

Erst vor drei Tagen hatte die Westfalia schon einmal gegen die SF Wanne-Eickel gewonnen und sich so den Kreispokal Herne gesichert. Für die Knappmann-Elf hatte Erdogan doppelt getroffen, der zwischenzeitliche Ausgleich für Wanne-Eickel kam ebenfalls von Hanemann.

Auf den anderen Plätzen feierte der FC Altenbochum einen wichtigen 4:1-Erfolg bei der bereits abgestiegenen SG Welper und rückte auf einen Punkt ran an den rettenden Platz 13. Noch deutlicher machten es TuS Hannibal bei Schlusslicht VfB Westhofen und die DJK TuS Hordel beim SSV Buer. Beide feierten jeweils einen 6:0-Auswärtssieg.

Außerdem schlug der SV Brackel 06 SW Wattenscheid mit 2:1. Der Königsborner SV feierte ein torreiches 5:4 gegen Vestia Disteln, der SV Wanne setze sich mit 4:2 gegen SuS Kaiserau durch und BWW Langenbochum jubelte über einen 1:0-Heimsieg gegen den Tabellendritten YEG Hassel.