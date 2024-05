Der SC Wiedenbrück stellt die Weichen auf die neue Saison in der Regionalliga West. Im Kader werden die nächsten Lücken geschlossen.

Noch hat der SC Wiedenbrück vor der neuen Saison in der Regionalliga West einiges zu tun. Vor allem an der Seitenlinie wird der Nachfolger von Daniel Brinkmann gesucht, der sich mit dem letzten Saisonspiel gegen den SV Lippstadt und Punkt Nummer 100 aus Wiedenbrück verabschiedete. Ihn führt es zur U21 des SC Paderborn.

Auch im Kader gibt es noch einige offene Fragen. Die Antwort auf eine davon soll Lamin Touray sein. Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben, wie der Klub via Instagram mitteilte.

In der Vorsaison gehörte der Offensivspieler bei Absteiger SSVg Velbert nicht zum Stammpersonal, kam aber in der Hinrunde in allen 17 Spielen zum Einsatz - meist als Joker. Dennoch einigten sich beide Seiten im Winter auf eine Vertragsauflösung.

Auch Nick Flock wird in der neuen Spielzeit wieder das Trikot der Wiedenbrücker tragen - erstmals das der Senioren. Nachdem der 24-Jährige den SCW im Sommer 2015 verließ und in die U17 von Arminia Bielefeld wechselte, kehrt er nun aus der Oberliga Westfalen zurück.

Sohn kommt für Vater - Aslan verlängert nach Krankheit

Dort spielte er für den FC Gütersloh und seit 2022 bei Victoria Clarholz. Nach 116 Spielen in der Oberliga (24 Tore, 16 Vorlagen) will der Angreifer seinen Jugendklub ab Juli in der Regionalliga halten. Kurios: Vater Dirk Flock - seines Zeichens Co-Trainer von Daniel Binkmann - wird den Klub ebenfalls in Richtung Pader verlassen, Sohn Nick fülle "nun das Flock-Gap", wie der SCW erklärt.

Eine weitere positive Nachricht gibt es zudem aus den eigenen Reihen: Mit Iskender Aslan verlängert ein Talent seinen Vertrag. Der 19-Jährige kehrte erst zum Saisonfinale nach langer Krankheit in den Trainingsbetrieb zurück und feierte im Heimspiel gegen den SC Paderborn II sein Comeback in der Regionalliga. Aslan zähle "zu den größten Offensivtalenten des Vereins", wie der SCW erklärt. "Wir wünschen ihm ganz viel Kraft, Gesundheit und jede Menge Spaß in der kommenden Regionalligasaison!"