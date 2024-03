Der VfB Speldorf hat den zweiten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Er ersetzt einen Leistungsträger, der nach der Saison wechseln wird.

Früh im Jahr hat der VfB Speldorf bereits Planungssicherheit. Mit acht Punkten Vorsprung auf Platz 15 dürfte der Aufsteiger aus Mülheim nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen - dafür punktet der VfB zu konstant.

Und so wird bereits am Kader für die kommende Landesliga-Saison gebastelt. Was externe Neuzugänge betrifft, konnte Speldorf bereits zum zweiten Mal Vollzug melden. So wird Baran Özcan in der kommenden Spielzeit am Blötter Weg auflaufen.

Der 32-Jährige spielt derzeit für den Liga-Konkurrenten Spvgg. Sterkrade-Nord, der abgeschlagen im Tabellenkeller steht und mit großer Wahrscheinlichkeit absteigen wird. In der Hinserie traf Özcan noch für Sterkrade-Nord gegen Speldorf - künftig wird er dann das grün-weiße Trikot tragen.

"Ich freue mich riesig auf diesen Traditionsverein und auf die Mannschaft. Es waren tolle Gespräche mit den Verantwortlichen die mich absolut überzeugt haben", erklärt er in einer Mitteilung des Vereins. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin schon voller Vorfreude auf die neue Saison."

Der routinierte Mittelfeldspieler ist im regionalen höherklassigen Amateurfußball bereits gut herumgekommen. Er stand beim VfB Homberg, GSV Moers, SV Sonsbeck, VfL Repelen, SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Scherpenberg und eben in Sterkrade unter Vertrag und bringt die Erfahrung von 27 Einsätzen in der Oberliga mit.

Mit seiner Verpflichtung reagieren die Speldorfer auch auf einen sportlich schmerzhaften Abgang. Mit Ismail Öztürk wird ein Leistungsträger im Sommer wechseln, wie die WAZ berichtet. Ihn zieht es in die Bezirksliga zum Duisburger FV.

Derweil ist Neuzugang Özcan bereits der zweite Neuzugang beim VfB für die Spielzeit 2024/25. Abdoulaye Sall kommt vom Bezirksligisten Mülheimer SV 07 nach Speldorf. Dazu kommen zahlreiche Vertragsverlängerungen beim VfB, der am kommenden in Sterkrade-Nord gastiert und dann auf Neuzugang Özcan treffen wird.