Der SC 1911 Kapellen-Erft hält die Rolle des Verfolgers in der Landesliga Niederrhein Staffel 1 inne. Ein Status, der dem Team wohl etwas mehr zusagt als der des Gejagten.

In der Landesliga Niederrhein Staffel 1 besteht das Rennen um den Aufstieg in die Oberliga schon sehr lange nur aus zwei absoluten Spitzenpferden. Der SC 1911 Kapellen-Erft und der 1. FC Monheim galoppieren weit voraus.

Kapellen-Erft, aktuell der Tabellenzweite, war lange Zeit in der Rolle des Gejagten. Das Team von Fabian Nellen verlor am 18. Spieltag die Tabellenführung – ausgerechnet gegen den 1. FC Monheim. Seitdem hat sich tatsächlich nicht so viel getan. Nach wie vor ist Kapellen-Erft Verfolger. Der Abstand auf Monheim beläuft sich auf vier Zähler.

Am vergangenen Spieltag machte die Nellen-Elf klar, dass niemand außer ihnen selber die Verfolgung aufnimmt. Gegen den Tabellendritten, den VfB 03 Hilden II, feierte 1911 einen 6:0-Kantersieg. Ein Ausrufezeichen für die gesamte Liga, denn damit trennen den Zweiten bereits elf (!) Punkte vom Dritten der Landesliga.

"Irgendwie war der Qualitätsunterschied dann doch groß. Es kann auch sein, dadurch, dass Hilden mein Ex-Team ist, dass wir sie besonders analysiert haben. Wir hätten auf jeden Fall sogar höher führen können zur Halbzeit. Mit dem Doppelschlag direkt nach Wiederanpfiff war die Messe dann gelesen. Meine Jungs hatten aber noch weiter Bock und dadurch kam das 6:0 dann zustande."

Das ist eine Truppe mit unfassbarer Qualität - eigentlich keine Landesliga-Mannschaft. Fraglich, ob sie überhaupt noch etwas liegen lassen werden. Fabian Nellen

Der zweite Platz könnte sogar für einen Aufstieg in die Oberliga reichen. Das ist abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Oberliga. Das Fernduell mit Monheim ist allerdings längst noch nicht entschieden. Nellen möchte nochmal angreifen. Dafür werden wohl Patzer aus Monheim nötig sein: "Wir wollen da sein, wenn sich die Chance ergibt. Beeinflussen können wir die Leistung der Monheimer allerdings nicht. Daher ist das alles rein spekulativ. Erst am vorletzten Spieltag können wir direkt Einfluss auf das Ergebnis nehmen, wenn wir gegen den 1. FC spielen."

Bei Nellen überwiegt jedoch hauptsächlich der Respekt vor der Mannschaft des 1. FC Monheim: "Das ist eine Truppe mit unfassbarer Qualität - eigentlich keine Landesliga-Mannschaft. Fraglich, ob sie überhaupt noch etwas liegen lassen werden."