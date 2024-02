Die Landesliga Westfalen 3 ist nun auch wieder komplett in den Spielbetrieb gestartet. Es gab zum Auftakt gleich eine Menge wilder Spiele.

Das Aufstiegsrennen in der Landesliga Westfalen 3 bleibt auch im neuen Jahr spannend. Das lag vor allem daran, dass zum 17. Spieltag zwei Spitzenmannschaften Punkte ließen.

Der Nutznießer war in diesem Fall Westfalia Herne. Nach dem unglücklichen Auftakt im Nachholspiel gegen DJK TuS Hordel sah es nach dem nächsten Nackenschlag aus. Die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann lag gegen YEG Hassel zur Halbzeit mit 0:2 zurück. In den zweiten 45 Minuten drehten die Herner das Spiel noch in ein 3:2.

Damit stehen sie nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Vestia Disteln. Der Aufsteiger verlor überraschend beim Kellerkind FC Altenbochum mit 1:2 und kam überhaupt erst kurz vor Schluss zum Anschlusstreffer.

Auch der SV Brackel auf Platz drei hat Punkte eingebüßt. Im Dortmunder Duell gegen den TuS Hannibal kamen sie nicht über ein 1:1 hinaus.

Die SSV Buer hat indes durch ein 3:1 gegen Tabellenschlusslicht VfB Westhofen den Anschluss an die Spitzengruppe beibehalten. Dabei ließen sie sich von einem 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Die Ergebnisse in der Übersicht SG Welper – DJK TuS Hordel 3:2 (0:0) SV Brackel – TuS Hannibal 1:1 (1:1) Königsborner SV – SuS Kaiserau 2:0 (0:0) FC Altenbochum – SV Vestia Disteln 2:1 (2:0) SSV Buer – VfB Westhofen 3:1 (1:1) Sportfreunde Wanne-Eickel – SW Wattenscheid 08 1:3 (0:1) SC Westfalia Herne – YEG Hassel 3:2 (0:2) BWW Langenbochum – SV Wanne 11 4:4 (2:1)

Die Sportfreunde Wanne-Eickel mussten hingegen eine 1:3-Schlappe gegen SW Wattenscheid 08 hinnehmen. Sie spielten zwar die letzten gut zehn Minuten nach Gelb-Rot in Überzahl, statt den Ausgleich zu erzielen, kassierten die Wanne-Eickeler aber noch den dritten Treffer.

Noch spektakulärer ging es da beim anderen Klub aus Wanne-Eickel zu. Der SV Wanne 11 lag bei BWW Langenbochum zwischenzeitlich mit 1:2 zurück, dann mit 4:2 vorne. Erst in den letzten zehn Minuten kamen die Gastgeber noch zum 4:4-Ausgleich.

Der Königsborner SV konnte sich mit 2:0 beim SuS Kaiserau durchsetzen und machte einen kleinen Sprung in der Tabelle, weg von den Abstiegsplätzen.

Bereits am Samstag hatte sich die SG Welper mit 3:2 gegen die DJK TuS Hordel durchgesetzt. Die Hattinger übergaben so die Rote Laterne an den VfB Westhofen.