Der SV Scherpenberg hat den nächsten Spieler, der in der Hinrunde noch in der Oberliga Niederrhein auflief, unter Vertrag genommen.

Nach Marcio Blank, der vom Pleiteklub SV Straelen kommt, wechselt auch Marcel Kretschmer (VfB Homberg) aus der Oberliga Niederrhein in die Landesliga zum SV Scherpenberg.

Den Transfer brachte Sven Schützek, der offiziell erst ab dem 1. Juli als Sportchef für den Klub aus Moers arbeiten wird, unter Dach und Fach. "Ich habe ja auch betont, dass ich auch schon nach Verstärkungen für Scherpenberg Ausschau halte. Und Marcel ist solch eine Verstärkung. Man könnte auch sagen, dass der Junge ein Vorgriff auf den Sommer ist", erklärt Schützek, der aktuell noch Trainer bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord ist, gegenüber RevierSport.

Kretschmer war erst im Sommer zum VfB Homberg gewechselt. Durchsetzen konnte er sich am Duisburger Rheindeich aber nicht. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in zwölf Partien zum Einsatz, sammelte dabei aber nur 213 Spielminuten und stand nie in der Startelf. Immerhin steuerte er beim 4:0-Sieg gegen den SV Sonsbeck am neunten Spieltag einen Treffer bei.

Insgesamt kommt der gebürtige Krefelder in seiner Laufbahn auf bisher 31 Oberliga- und 20 Regionalliga-Einsätze - im Trikot des KFC Uerdingen.

"Marcel ist junger und ein ehrgeiziger Spieler, der nun eine schwächere Halbserie hatte. In Scherpenberg kann er sich nun das Selbstvertrauen zurückholen. Wir wissen um sein großes Potential und er wird den Kader auf jeden Fall verstärken", betont Schützek.

Der SV Scherpenberg rangiert nach 21 Spielen und 33 Punkten auf Platz acht. Acht Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf einen der beiden Aufstiegsplätze. Im vierten Jahr versucht Scherpenberg nun in die Oberliga aufzusteigen. Der Verein gilt als finanziell stark aufgestellt. Trainer Ralf Gemmer schaffte es bis dato aber nicht die Oberliga in Moers zu realisieren. Das soll dann ab Sommer 2024 mit der Unterstützung des neuen Sportchefs Schützek gelingen - der erste Transfer in Person von Marcel Kretschmer lässt auf jeden Fall aufhorchen.