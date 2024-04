Das ging ja schnell: Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass Rene Lewejohann das Nordamerika-Projekt auf Schalke verlässt, hat dieser einen neuen Job gefunden.

Der auf drei Jahre begrenzte Kontrakt zwischen der "International Soccer Academy" und der Knappenschmiede läuft im Sommer 2024 aus und wird nicht verlängert. RevierSport berichtete.

Seit der Saison 2021/2022 beheimatete der FC Schalke 04 jährlich ein US-amerikanisches U18-Team in seinen Reihen für das die Trainer Patrick Weiser und Rene Lewejohann verantwortlich waren und es bis zum Saisonende auch noch sind.

Aber, klar war nach dieser Meldung auch: Ab dem 1. Juli 2024 muss sich das Trainerduo neue Jobs suchen. Zumindest Lewejohann hat bereits eine neue Herausforderung gefunden. Der 40-Jährige wurde beim ambitionierten Landesligisten SV Scherpenberg vorgestellt.

"Hier in Moers hat man einiges vor. Das Projekt hat bei mir großes Feuer entfacht. Die Gespräche mit Sportchef Sven Schützek waren hervorragend. Ich freue mich auf diese Aufgabe in Scherpenberg. Wir wollen jetzt einen guten Kader zusammenstellen und eine erfolgreiche Landesliga-Saison 2024/2025 spielen", sagt B-Lizenzinhaber Lewejohann, der in Zukunft auch den A-Lizenzschein anpeilt, gegenüber RevierSport.

Unser erster Vorsitzender Kay Bartkowiak ist ein eingefleischter Dortmunder, Lewejohann ist Schalker durch und durch - und trotzdem konnte ich Kay von 'Lewe' überzeugen. Dass er sich auf einen Schalker einlässt, heißt schon was (lacht). Wir sind alle von Rene Lewejohann überzeugt Sven Schützek

Beim SV Scherpenberg, der bis dato mit Trainer Ralf Gemmer - er wechselt zum 1. Juli zum MTV Union Hamborn - seit vier Jahren vergeblich versucht zur Tür der Oberliga zu klopfen, freut man sich über die Verpflichtung des ehemaligen Zweitligaspielers Lewejohann. "Rene Lewejohann ist im Ruhrgebiet wohl jedermann ein Begriff. Er ist ein leidenschaftlicher Trainer - jung, frisch, dynamisch und ambitioniert. Solch einen Mann haben wir gesucht. 'Lewe' hat zuletzt Erfahrungen im Senioren- aber auch ambitionierten Juniorenbereich gesammelt. Er war bei bei Rot-Weiß Oberhausen in der U19-Bundesliga oder der Schalker Knappenschmiede. Er hat sein Trainer-Repertoire noch einmal erweitert und ist für die nächste Aufgabe bereit. Er konnte uns in den Gesprächen vollends überzeugen", erklärt Scherpenbergs Sportchef Schützek.

Schützek ergänzt: "Unser erster Vorsitzender Kay Bartkowiak ist ein eingefleischter Dortmunder, Lewejohann ist Schalker durch und durch - und trotzdem konnte ich Kay von 'Lewe' überzeugen. Dass er sich auf einen Schalker einlässt, heißt schon was (lacht). Wir sind alle von Rene Lewejohann überzeugt."