Der FC Schalke 04 wird am Saisonende eine dann dreijährige Kooperation beenden. Das gab der Verein offiziell bekannt. Trainer Rene Lewejohann ist ab sofort auf Jobsuche.

Der auf drei Jahre begrenzte Kontrakt zwischen der "International Soccer Academy" und der Knappenschmiede läuft im Sommer 2024 aus und wird nicht verlängert. Seit der Saison 2021/2022 beheimatete der FC Schalke 04 jährlich ein US-amerikanisches U18-Team in seinen Reihen.

Jedes Jahr kamen rund 20 durch die "International Soccer Academy" ausgewählte Talente aus den USA nach Gelsenkirchen und formten das "Integrated Academy Team" der Knappenschmiede.

Die Spieler blieben jeweils für eine Saison in Deutschland und trainierten unter professionellen Bedingungen auf den Trainingsplätzen des Schalker Nachwuchses. Neben den täglichen Trainingseinheiten trugen die Amerikaner Testspiele gegen regionale Mannschaften aus.

In der Saison 2023/2024 sind Patrick Weiser und René Lewejohann als hauptamtliche Trainer für die Betreuung, Koordination und Trainingseinheiten zuständig. Neben der sportlichen Ausbildung vermittelt der Verein den Jugendlichen die königsblauen Werte sowie die Geschichte und Tradition des S04. Im Mai 2024 reisen die jungen Amerikaner zurück in ihre Heimat. Damit endet nicht nur die Saison, sondern auch die dreijährige Kooperation zwischen den Knappen und der "International Soccer Academy".

"Der FC Schalke 04 und die Knappenschmiede bedanken sich bei der International Soccer Academy für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren und wünschen den jungen Fußballern viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg", heißt es von Seiten des Zweitligisten.

Für den 40-jährigen Lewejohann bedeutet das Ende der Schalker Kooperation mit den Amerikanern auch einen Schlussstrich. "Ich werde Schalke verlassen und suche ab dem 1. Juli eine neue Herausforderung", sagt der B-Lizenzinhaber gegenüber RevierSport.

Die Aufgabe auf Schalke mit den amerikanischen Talenten war sehr spannend. Es war eine tolle Herausforderung solche Talente mal in englischer Sprache zu coachen. Rene Lewejohann

Lewejohann sammelte zuletzt auf seinen Cheftrainer-Positionen bei der Hammer Spielvereinigung, dem FSV Duisburg und der Spielvereinigung Erkenschwick sowie den Jobs als Co-Trainer der U19-Bundesligamannschaft von Rot-Weiß Oberhausen und jüngst im Team von Patrick Weiser als Ausbilder der amerikanischen Talente auf Schalke viel Erfahrung.

"Ich wollte nach den Seniorenstationen auf jeden Fall mal im NLZ arbeiten und diesen Plan konnte ich in Oberhausen unter Markus Kaya verwirklichen. Durch diese Zeit bin ich als Trainer noch einmal kompletter geworden. Auch die Aufgabe auf Schalke mit den amerikanischen Talenten war sehr spannend. Es war eine tolle Herausforderung solche Talente mal in englischer Sprache zu coachen. Die Arbeit mit Patrick Weiser hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung", erzählt "Lewe".

Der Ex-Profi weiß noch nicht, wohin es ihn verschlagen wird. Aber er hat einige Optionen vorliegen. "Es gibt auch Interesse aus dem Ausland. Wie zum Beispiel aus den Niederlanden. Durch die Arbeit auf Schalke hat man natürlich auch Aufmerksamkeit erlangt. Mal schauen, was sich ergibt. Mein Hauptaugenmerkt liegt aber sicherlich auf Deutschland. Hier bin ich zuhause. Aber ich will mir alle Optionen offen lassen", sagt Lewejohann.

Lewejohann will die A-Lizenz machen

Und in welcher Liga würde er an der Seitenlinie stehen? Lewejohann antwortet: "Ich bin mittlerweile ein kompletter Trainer mit eigenen Ideen. Ich bin voller Tatendrang. Ich will mich bei einem Verein verwirklichen, der klar strukturiert ist und Ziele verfolgt. Ich sehe mich beim nächsten Step in der der Ober- oder Verbandsliga. Aber ich möchte auch ein interessantes Landesliga-Projekt nicht ausschließen. Ich höre mir alles an."

Er ergänzt: "Ich verfolge auch noch persönliche Ziele. Ich will in Zukunft auch die A-Lizenz erlangen und meiner zukünftigen Mannschaft meinen Stempel aufdrücken. Ich kann es kaum erwarten wieder an der Seitenlinie zu stehen und mit meinem Team um wertvolle Ligapunkte zu kämpfen."