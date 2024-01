Landesliga: Sterkrade-Nord-Trainer wird Sportchef beim Liga-Konkurrenten

Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord wird spätestens am Saisonende ihren Trainer verlieren. Sven Schützek wird ab dem 1. Juli Sportchef bei einem Liga-Konkurrenten.

Seit dem 29. Dezember 2022 ist Sven Schützek Trainer beim Landesligisten Spielvereinigung Sterkrade-Nord. Der ehemalige Oberliga-Torwart hielt die Nordler in der ersten Saison in der Liga und spielt nun wieder um den Landesliga-Klassenerhalt.

Ab dem 1. Juli 2024 wird es für Schützek dann wohl in die andere Richtung gehen - nämlich den Aufstiegskampf. Jedoch nicht bei Sterkrade-Nord, sondern dem aktuellen Liga-Konkurrenten der Spielvereinigung, dem SV Scherpenberg.

Der 46-Jährige bestätigte gegenüber RevierSport seinen Wechsel zum 1. Juli. "Ich werde die Saison bei Sterkrade-Nord als Trainer beenden und dann in die Rolle des Sportchefs in Scherpenberg schlüpfen", sagt Schützek. Er erklärt: "Ich bin nach reiflicher Überlegung und einigen Gesprächen mit meiner Familie zu diesem Entschluss gekommen. Ich will nicht mehr dreimal die Woche als Trainer auf dem Rasen stehen. Ich sehe mich in Zukunft in der Rolle eines Sportchefs. Da habe ich dann auch wieder mehr Zeit für meine Frau und Tochter. Der SV Scherpenberg kam mit dem Angebot auf mich zu und ich habe dieses angenommen", sagt der in Moers wohnhafte Schützek.

Doch bis dahin gilt für den Schalke-Fan: voller Fokus auf Sterkrade. "Natürlich wäre ich sehr zufrieden, wenn ich im Sommer hier meine Mission mit dem Klassenerhalt nach 18 Monaten beenden könnte. Daran werden wir ab Dienstag, 9. Januar, in der Vorbereitung arbeiten. Wir wissen, dass das keine einfache Ausgangslage ist. Aber wir haben noch 18 Spiele, da ist alles möglich", sagt Schützek, dessen Mannschaft einen Neun-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer gut machen muss.

Dabei soll dann ab sofort auch Baris Özcelik helfen. Der Defensivspezialist wechselt vom DJK/VfL Tönisberg zur Spielvereinigung Nord nach Sterkrade-Oberhausen. "Das ist ein erfahrener Mann mit einem sauberen Charakter, der auf einigen Positionen in der Defensive einsetzbar ist. Baris wird uns helfen", freut sich Schützek Noch-Nord-Trainer und zukünftig Sportchef des SV Scherpenberg.