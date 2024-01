Das war's: An Tag elf erwischte es auch den Trainer der DJK Blau-Weiß Mintard: David Odonkor musste das australische RTL-Dschungelcamp verlassen.

Nach einer Debatte um leicht bekleidete Mitcamperinnen hat das RTL-Publikum David Odonkor (39) als ersten Mann aus dem Dschungelcamp gewählt.

Der Ex-Fußballprofi bekam im Voting die wenigsten Stimmen, verkündete das Moderations-Duo der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in der Nacht zu Dienstag. „So ist das Spiel“, erklärte der Sportler nach der Entscheidung.

Der 39-Jährige schoss sich zuvor auch bei einigen Mitcampern ins Abseits, weil er sich über die oftmals leicht bekleideten Leyla und Kim aufregte („Das ist keine Dating-App hier. Dieses Freizügige können sie gern zuhause machen.“). Mitstreiter Fabio kritisierte die Sexualisierung von Frauenmode deutlich: „Frauen dürfen natürlich entscheiden, was sie tragen. Wo ist dein Problem? Hast du jetzt Angst, dass du fremdgehst?“

Vor Odonkors Auszug hatte es drei Frauen erwischt: „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Anya Elsner (20) und Modedesignerin Sarah Kern (55) bekamen zu wenige Zuschauerstimmen, Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher (47) verließ freiwillig das Camp. Jetzt haben noch acht C-Promis die Chance auf die Dschungelkrone am kommenden Sonntag.

David Odonkor: Ab sofort - voller Fokus auf Blau-Weiß Mintard

Und Odonkor? Dieser kann sich jetzt voll und ganz seiner neuen Traineraufgabe beim Mülheimer Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard widmen.

Ende Dezember wurde bekannt, dass der einstige WM-2006-Teilnehmer Coach in der 6. Liga in Mülheim wird. Er sagte damals zu RevierSport:" Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich bin voller Tatendrang und will die Mannschaft weiterentwickeln. Ich habe die Jungs gesehen und da schlummert auf jeden Fall einiges an Potential. Zunächst gilt es für uns den Klassenerhalt zu sichern. Denn diese Landesliga-Staffel ist sehr eng und es gibt viele Absteiger. Ich freue mich auf diese Herausforderung", sagt Odonkor, der in Düsseldorf lebt. "In einer halben Stunde bin ich in Mintard. Das passt", ergänzte er."

Nun muss er erst den Weg aus Australien Richtung seiner Heimat Düsseldorf antreten und dann, wahrscheinlich in der erste Februar-Woche, das erste Training in Mintard leiten. wozi mit dpa