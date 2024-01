Der FC Kray hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zwei neue Spieler verstärken den Essener Landesligisten.

Der FC Kray hat für die Rückrunde in der Landeliga mit Nils Brühl und Maid Music zwei neue Spieler verpflichtet.

Nach dem Abgang von Torhüter Mitsuki Nagaya verstärkt ab sofort Keeper Brühl das Team von Trainer Sebastian Amendt. Brühl, der in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und ein Länderspiel für die deutsche U16-Nationalmannschaft absolvierte, wechselt von Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck in die Kray-Arena und komplettiert somit das Torhütertrio.

Für die Offensive wurde Stürmer Music unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige spielte zuletzt für Landeligist SW Wattenscheid. Music absolvierte in seiner Karriere insgesamt 16 Partien in der Westfalenliga, 23 Landesligaspiele und lief siebenmal in der U17-Bundesliga auf.

"Mit Maid Music konnten wir einen Stürmer verpflichten, der uns sicherlich durch seine Körperlichkeit in der vorderen Reihe helfen wird und als ballhaltender und mitspielender Stürmer sicher eine Verstärkung ist. Durch den Abgang von Misuki Nagaya mussten wir auch auf der Torhüterposition nachbessern und konnten mit Nils Brühl einen sehr talentierten Torhüter dazu bekommen", sagt FCK-Trainer Amendt.

FC Kray: Neuer Sportchef soll noch kommen - in den nächsten Tagen

Für die Zukunft wünscht sich Kray-Boss Christoph Klöpper auch noch einen neuen Sportchef. Klöpper. "Wir sind hier in Gesprächen mit einem potenziellen Sportchef. Diesen brauchen wir auch. Ich kann mich einfach nicht um alles kümmern, ich habe schließlich noch eine Familie und eine Firma zu führen. Ich hoffe, dass wir in der Sportchef-Personalie schon in wenigen Tagen Vollzug melden können." Anfang Februar soll hier eine Entscheidung fallen.

Der FC Kray steht auf Platz vier der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein. Der Abstand auf Rang eins beträgt zwar sieben Punkte, doch der FCK hat auch ein Spiel weniger als Tabellenführer Blau-Weiß Dingden absolviert. "Wir sind gut dabei und schauen, was möglich ist. Bei uns gilt das Motto: Nichts muss, alles kann. Wenn wir am Ende Erster werden, gehen wir gerne in die Oberliga. Sollten wir Fünfter werden, dann versuchen wir es in der nächsten Saison erneut", sagt Klöpper.