Fußball-Landesligist FC Kray wird die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft in keiner guten Erinnerung behalten.

Das ist bitter! Der FC Kray verpasste die Finalrunde der 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft und fehlte am finalen Sonntag, als die besten acht Mannschaften den Titel, den sich letztendlich Krays Landesliga-Konkurrent Sportfreunde Niederwenigern sicherte, ausspielten.

"Das war keine gute Vorstellung von uns", resümierte ein enttäuschter Christoph Klöpper. Doch viel mehr als von der Präsentation auf dem Parkett war der FCK-Präsident von einer Verletzung geschockt.

Marc André Gotzeina verletzte sich schwer. "Marc war gerade einmal 45 Sekunden auf dem Parkett, als er sich ohne Fremdeinwirkung den Mittelfuß brach. Der Junge hatte einfach ein riesengroßes Pech. Das ist so bitter für uns", erzählt Klöpper. Er ergänzt: "Wir sind schon mit einer B-Elf angetreten, die Marc André verstärken sollte und dann passiert nach 45 Sekunden so etwas. Das ist eine Katastrophe. Der Junge wird uns wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen."

Erst der Abgang von Kapitän Pascal Itter (Ziel unbekannt) und nun der lange Ausfall des Neun-Tore-Stürmers Gotzeina. Klöpper: "Die Situation ist nicht gut. Wir hoffen, dass es das war mit dem Pech für diese Saison. Ansonsten könnten wir noch Probleme bekommen."





Für die Zukunft wünscht sich Klöpper nicht nur neue Spieler, allen voran einen torgefährlichen Stürmer, sondern auch einen Mann, der ihm die sportliche Planung abnimmt. Klöpper: "Wir sind hier in Gesprächen mit einem potenziellen Sportchef. Diesen brauchen wir auch. Ich kann mich einfach nicht um alles kümmern, ich habe schließlich noch eine Familie und eine Firma zu führen. Ich hoffe, dass wir in der Sportchef-Personalie schon in wenigen Tagen Vollzug melden können." Anfang Februar soll hier eine Entscheidung fallen.

Der FC Kray steht auf Platz vier der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein. Der Abstand auf Rang eins beträgt zwar sieben Punkte, doch der FCK hat auch ein Spiel weniger als Tabellenführer Blau-Weiß Dingden absolviert. "Wir sind gut dabei und schauen, was möglich ist. Bei uns gilt das Motto: Nichts muss, alles kann. Wenn wir am Ende Erster werden, gehen wir gerne in die Oberliga. Sollten wir Fünfter werden, dann versuchen wir es in der nächsten Saison erneut", sagt Klöpper.