Landesliga Westfalen 3: Pleite für Westfalia Herne - Vorsprung schrumpft vor Topspiel

An der Tabellenspitze ist es nach dem 8. Spieltag in der Landesliga Westfalen 3 nochmal enger geworden. Am kommenden Wochenende steigt das Topspiel.

Die Ergebnisse am 8. Spieltag haben in der Landesliga Westfalen 3 die Steilvorlage für ein packendes Spitzenspiel geliefert. Es könnte zu einer Ablösung an der Tabellenspitze kommen.

Aber der Reihe nach. Der zweitplatzierte SV Brackel 06 hat seine Hausaufgaben gemacht, das Heimspiel gegen den Königsborner SV mit 2:0 gewonnen und Druck auf den Spitzenreiter ausgeübt - mit Erfolg.

Denn Westfalia Herne hat die zweite Niederlage der Saison kassiert. Beim SSV Buer gab es am Ende ein 1:3. Dabei hatten die Gäste zur Halbzeit durch Lokmann Erdogan (41.) geführt. In den zweiten 45 Minuten glich erst Turgay Altuntas (53.) aus, Can Bugday (85.) und Kevin Kanke (90.) drehten in den Schlussminuten die Partie zugunsten der Heimmannschaft.

Dadurch bleibt Herne zwar Tabellenführer, der Vorsprung auf Brackel ist aber auf einen Punkt geschmolzen. Doch bereits am Freitagabend (6. Oktober, 19.30 Uhr) hat die Mannschaft von Hayrettin Celik die Chance, den alten Abstand wieder herzustellen.

Alle Ergebnisse im Überblick: SV Brackel 06 - Königsborner SV 2:0 SV Brackel 06 - Königsborner SV 2:0 SV Wanne 11 - Sportfreunde Wanne-Eickel 4:2 YEG Hassel - FC Altenbochum 1:1 SuS Kaiserau - DJK TuS Hordel 3:0 BWW Langenbochum - SG Welper 4:2 SSV Buer - Westfalia Herne 3:1 TuS Hannibal - SW Wattenscheid 08 2:1 VfB Westhofen - Vestia Disteln 2:3

Dann empfängt Westfalia seinen Verfolger zum Topspiel. Mit einem Auswärtssieg könnte sich Brackel an Herne vorbei an die Tabellenspitze schieben.

Weniger spannend ist es im Tabellenkeller. Dort gab es einzig einen Achtungs-Punkt für Aufsteiger FC Altenbochum. YEG Hassel konnte ein 1:1-Unentschieden abgerungen werden.

Eine Aufholjagd des VfB Westhofen bei Vestia Disteln wurde dagegen nicht belohnt. Zwar machte der Aufsteiger aus einem 0:3 noch ein 2:3 - mehr aber auch nicht. Immerhin konnte der dritte im Bunde der Liga-Neulinge gewinnen.

Der TuS Hannibal gewann sein Heimspiel trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 2:1. Ebenfalls zuhause konnte der SV Wanne 11 das Stadtderby gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel mit 4:2 für sich entscheiden.