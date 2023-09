Landesliga Westfalen 3: Westfalia Herne verteidigt Spitze - viele späte Siege

In der Landesliga Westfalen 3 war der sechste Spieltag das Wochenende der späten Treffer. Der Spitzenreiter aus Herne macht aber schon früh alles klar.

Der alte Tabellenführer der Landesliga Westfalen 3 ist auch der aktuelle Tabellenführer. Westfalia Herne hat die Spitzenposition verteidigt. Im Lokalderby beim SV Wanne 11 setzte sich der Westfalenliga-Absteiger mit 5:2 (2:1) durch und gewann auch das vierte Ligaspiel in Folge – und das nie mit weniger als vier Toren.

Schon vier Punkte dahinter steht der SV Brackel, der sich bei der SSV Buer mit einem 1:1-Unentschieden begnügen musste. Auch keinen Schritt nach vorne machte der drittplatzierte Königsborner SV, der spät den Punktgewinn bei BW Westfalia Langenbochum noch aus der Hand gab. Der Gastgeber schoss in der Nachspielzeit noch den Treffer zum 3:2.

Ebenfalls spät gaben die Sportfreunde Wanne-Eickel noch Punkte aus der Hand. Nachdem sie beim Aufsteiger TuS Hannibal ein 1:2 noch in ein 3:2 gedreht hatten, war es ein Lucky Punch der Gastgeber in der 90. Minute, der den Wanner Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verhinderte.

Der SV Vestia Disteln kam beim SuS Kaiserau nicht einmal in die Nähe eines späten Ausgleichs. Der Landesliga-Aufsteiger spielte die letzte halbe Stunde nach zwei Platzverweisen in doppelter Unterzahl. Der Gastgeber konnte so das zwischenzeitliche 3:2 in der Folge noch auf 5:2 ausbauen. Auch Disteln verpasst so den Sprung in das Spitzentrio.

Im Mittelfeldduell zwischen YEG Hassel und SW Wattenscheid 08 feierten die Gäste einen späten 3:0-Auswärtssieg. Erst in den letzten zehn Minuten drehten die Wattenscheider auf und stellten den Endstand her.

Die Ergebnisse im Überblick SuS Kaiseraus – Vestia Disteln 5:2 YEG Hassel – SW Wattenscheid 08 0:3 SV Wanne 11 – Westfalia Herne 2:5 VfB Westhofen – SG Welper 3:2 TuS Hannibal – Sportfreunde Wanne-Eickel 3:3 SSV Buer – SV Brackel BW Westfalia Langenbochum – Königsborner SV 3:2 DJK TuS Hordel – FC Altenbochum 4:3

Im Keller konnte sich der VfB Westhofen durch das 3:2 (2:2) gegen die SG Welper etwas Luft verschaffen. Dabei war die SG ganz nah am zweiten Saisonsieg dran. Doch der VfB konnte ebenfalls in letzter Minute noch den Siegtreffer für sich verbuchen und springt somit auf den 14. und ersten Abstiegsplatz. Am Ende der Tabelle bleibt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses die SG Welper.

„Nur“ neun Tore besser ist der FC Altenbochum, der sich schon am Freitagabend im Bochumer Derby bei DJK TuS Hordel mit 3:4 geschlagen geben musste. Auch hier fiel der für Hordel erlösende Treffer erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Altenbochum bleibt das einzige Team ohne Saisonsieg.