Landesliga: Vom Tabellenführer Scherpenberg - Vier Spieler wechseln nach Oberhausen

Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord ist verheerend in die Saison 2023/2024 gestartet. Jetzt reagierten die Oberhausener. Trainer Sven Schützek zog gleich vier Neue an Land.

Drei Spiele, drei Niederlagen, 0:11 Tore: Die Spvvg. Sterkrade Nord hat einen Landesliga-Start 23/24 zum Vergessen hingelegt.

Sven Schützek kündigte bereits in den letzten Tagen personelle Verstärkungen an. Und der Trainer lässt den Worten nun Taten folgen. Ibrahim Üzüm, Baran Özcan, Linus Ansumana und Ouassim El Abdouni unterschrieben am Freitagabend (18. August) in Sterkrade und wechseln vom Tabellenführer SV Scherpenberg zu den Nordlern.

"Ich freue mich natürlich sehr, dass das geklappt hat und wir die Tinte trocken haben. Ich kenne die Jungs gut und sie kennen mich. Jeder weiß, auf was und wen er sich einlässt. Das hat die Gespräche natürlich vereinfacht. Alle vier werden Verstärkungen für uns sein", erklärt Schützek gegenüber RevierSport.

Am Wochenende - Sonntag, 20. August, 15 Uhr - wird der 46-jährige Nord-Coach auf sein neues Quartett noch verzichten müssen. "Das wird bis dahin mit den Ab- und Anmeldungen beim Verband noch nicht klappen. Aber ab dem nächsten Wochenende stehen uns die Jungs dann zur Verfügung", freut sich Schützek.

Üzüm, 24-jähriger Mittelfeldspieler, kommt mit der Erfahrung von knapp 70 Landesliga-Spielen nach Sterkrade. Der 31-jährige Özcan spielte gar schon 27 Mal in der Oberliga und ist ebenfalls in der Mittelfeld-Zentrale zuhause. Er kennt Trainer Schützek schon aus gemeinsamen Zeiten beim SV Hönnepel-Niedermörmter. Ansumana (19), Rechtsverteidiger, und El Abdouni (21), Innenverteidiger, genossen eine gute NLZ-Ausbildung beim FC Schalke 04 (Ansumana) und Rot-Weiß Oberhausen (El Abdouni)

Schützek: "Wir haben zwei erfahrene Jungs und zwei talentierte Spieler dazugewonnen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Möglichkeiten im Kader und jeder muss sich den Allerwertesten aufreißen, wenn er am Wochenende um Landesliga-Punkte kämpfen will. Wir müssen in jedem Spiel alles geben und uns jeden Punkt hart erarbeiten. Ich sehe uns mit den neuen Spielern viel besser aufgestellt und bin guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden."