Landesliga Niederrhein 1: FC Remscheid nach Traumstart Spitzenreiter

Englische Woche direkt zum Start in der mehr als lukrativen Landesliga Niederrhein Gruppe 1.

Im Düsseldorfer Derby zwischen der SG Unterrath und Oberliga-Absteiger TuRU Düsseldorf behielten die Hausherren mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Yuichiro Kichize war der Mann des Abends, der noch vor der Pause für den entscheidenden Treffer per Kopf (38.) und somit für die zweite Niederlage der TuRU am zweiten Spieltag sorgte. Das Team von Francisco Carrasco steht damit direkt mit dem Rücken zur Wand.

Neuer Spitzenreiter ist der Traditionsverein FC Remscheid. Nach dem knappen 2:1-Erfolg in Solingen zum Auftakt fegte die Truppe von Ferdi Gülenc im ersten Heimspiel auf dem Kunstrasen am Jahnplatz den ASV Süchteln mit 5:2 (1:0) vom Feld. Am Sonntag geht’s zur „Zwoten“ des VfB Hilden (15:30 Uhr, Sportanlage Hoffeldstraße). Dort hängen die Trauben bekanntlich immer recht hoch.

Für das Highlight der Saison dürfte aber die erste Runde im Niederrheinpokal sorgen. Dann stellt sich der Wuppertaler SV im Remscheider Röntgenstadion zum wahren Bergischen Derby vor (Mittwoch, 30. August, 17:30 Uhr).

Ordentlich Treffer fielen auch im Dönges-Eifgen-Stadion. Der DV Solingen sorgte dort unter Flutlicht nach der Niederlage am Sonntag im Derby gegen den FCR für einen 5:1 (4:0)-Erfolg beim SV Wermelskirchen.

Ärgerlicher verlief der Mittwochabend für den SC Düsseldorf-West. Nach zwei Treffern des Ex-Monheimers Marco Lüttgen führten die Oberkasseler bereits mit 3:1, verloren am Ende jedoch noch gegen den Geheimfavoriten Jüchen-Garzweiler mit 3:4 (3:1). Die Elf von Marcel Winkens steht demnach mit sechs Zählern ganz oben mit in der Spitzengruppe. Am Sonntag geht’s für Jüchen erneut nach Düsseldorf, dann zum noch punktlosen Oberliga-Absteiger MSV (15:30 Uhr, Sportplatz Heidelberger Straße).

Ebenfalls souverän zeigte sich der Favorit 1. FC Monheim. Mit 1:0 (1:0) siegte die Ruess-Elf ihre Partie beim ASV Mettmann vor 200 Zuschauern. Ex-Profi Assani Lukimya spielte über 90 Minuten.

Nicht verhindern konnte Dennis Prostka die zweite Niederlage in Folge für den Cronenberger SC. Der inzwischen 42-jährige Keeper ist noch bekannt aus alten Oberliga-Zeiten mit Union Solingen und wurde kurzerhand von den CSC-Verantwortlichen für wenige Spiele reaktiviert. Am Ende hieß es 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Viersen.