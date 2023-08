Landesliga: Mintard siegt! Stürmer trifft doppelt und fliegt vom Platz

Landesliga-Auftakt in der Gruppe 2 am Niederrhein: Blau-Weiß Mintard bezwingt den FSV Duisburg mit 2:1 - und das in Unterzahl.

Im Auftaktspiel der Landesliga zwischen FSV Duisburg und Blau-Weiß Mintard behauptete sich die Gastmannschaft trotz einer halbstündigen Unterzahl und sicherte sich einen 2:1-Sieg. Nach fast 97 Minuten erklang der Abpfiff. Die Mülheimer mussten über eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren, konnten aber den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Moreno Mandel erzielte beide Treffer für Mintard, während der FSV Duisburg durch einen Treffer von Luis Bukvasevic verkürzte. Der Platzverweis für Gäste-Stürmer Moreno Mandel sorgte nach dem Spiel für Aufregung. Mandel beteuerte nichts gegen die Schiedsrichterin gesagt zu haben, doch die Spielleiterin wertete seine Äußerung als Meckern und zeigte ihm die Ampelkarte. Trainer von FSV Duisburg, Julien Schneider, äußerte sich nach dem Auftaktspiel der Landesliga gegen Blau-Weiß Mintard enttäuscht über die knappe Niederlage. Trotzdem zeigte er sich stolz auf die kämpferische Leistung seiner Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit. Schneider betonte: "Die Mannschaft hat alles versucht und ist auf das Tor angerannt. Vielleicht war es ein bisschen zu wild, aber die Jungs haben alles gegeben." "Nach dem Platzverweis schien vieles für uns gestellt zu sein, aber wir haben es leider nicht geschafft, eine von den zwei riesen Torchancen zu nutzen. Was wir eigentlich verdient hätten", äußerte sich FSV-Coach Schneider enttäuscht über das verlorene Spiel gegen Blau-Weiß Mintard. Ein Paradebeispiel für schönen Fußball Guido Contrino, Mintards Trainer, war nach dem Spiel voll des Lobes: "Unsere taktische Umsetzung und die Qualität des ersten Tores haben mich wirklich beeindruckt. Beide Tore wurden hervorragend herausgespielt. Der eine Treffer mag ein wenig glücklich gewesen sein, aber der andere war wirklich ein Paradebeispiel für schönen Fußball. Unsere eingeübten Abläufe und das harmonische Zusammenspiel der Spieler haben sich deutlich gezeigt und wir haben die Chancen konsequent genutzt."

