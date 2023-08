DJK Blau-Weiß Mintard: Mit zehn Zugängen - Contrino peilt einstelligen Tabellenplatz an

Blau-Weiß Mintard ist bereit für den Start in die neue Landesliga-Saison. Am Samstag (5. August, 17 Uhr) geht es schon los. Es geht dann zum FSV Duisburg.

Am Samstag (5. August, 17 Uhr) steht der Saisonauftakt für Blau-Weiß Mintard in der Landesliga an. Nach intensiven Vorbereitungen mit Trainer Guido Contrino ist die Mannschaft nun bereit.

Die Vorbereitungen laufen "sehr gut" und der Coach ist "sehr zufrieden mit seiner Mannschaft". Um sich für die Saison der 20er Landesliga zu wappnen, hat Mintard einige Neuzugänge verpflichtet.

Mit "jungen, hungrigen Talenten" möchte die Mannschaft ihre Qualität steigern und sich verbessern. Contrino äußerte sich wie folgt: "Aufgrund des Marathons, der vor uns mit der 20er Liga liegt, mussten wir natürlich den Kader vergrößern und verstärken. Die neuen Spieler bringen frischen Wind und Energie in die Mannschaft."

Das erste Spiel auf das sich Mintard fokussiert, ist am Samstag (5. August, 17 Uhr). Dort treffen sie auf Oberliga-Absteiger FSV Duisburg. Obwohl der FSV viele Neuzugänge zu verzeichnen hat, ist sich Contrino bewusst, dass die gegnerische Mannschaft zu den "Aufstiegskandidaten" zählt. Der Mintard-Trainer betonte jedoch: "Wir werden uns gezielt auf den Gegner einstellen und versuchen, mit unseren Mitteln zu gewinnen."

Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Ein Schwerpunkt der Vorbereitung lag auf der verbesserten Defensivarbeit. Contrino berichtete: "Wir arbeiten daran, in der Defensive kompakter zu stehen und unsere Gegentore zu minimieren."

Die vergangene Saison endete mit dem fünften Platz. In der neuen Serie strebt Contrino ähnliches an: "Das Team sollte am besten ein einstelliges Tabellenziel erreichen. In der aufgestockten Liga wären wir über den Platz, den wir letzte Saison erreicht haben, sehr glücklich. Aber klar: Als Mannschaft wollen wir uns natürlich weiterentwickeln."

Die Mintarder Zugänge in der Übersicht:

Rei Kanatsu, Kenta Watari (beide aus Japan), Noah Stemmer (Arminia Klosterhardt), Dominik Langenberg (SV Hönnepel-Niedermörmter), Reid Osei (ESC Rellinghausen), Manace Mbombo (SF Niederwenigern), Simon Meister (SpVgg Steele), Mahrab Khan (FC Brüninghausen), Muhrat Yildiz (FC Büderich), Etinosa Igbionawmhia (VfB Bottrop), Alex Stainbok, Gabriel Sapesi (beide eigene U19)