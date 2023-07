Landesliga: Vor dem RWO-Duell hat Klosterhardt „Aufgaben, die wichtiger sind“

Knapp zwei Wochen vor dem Liga-Auftakt sucht Landesligist Arminia Klosterhardt noch einen Stürmer. Jetzt warten Testspiele gegen SF Hamborn und ETB SW Essen.

Am 6. August startet Arminia Klosterhardt in die neue Landesliga-Saison. Zuletzt gewannen die Klosterhardter das Vorbereitungsturnier beim SC 1920 Oberhausen.

„Das haben die Jungs sich verdient“, freute sich Trainer Marcel Landers für seine Mannschaft. „Uns war nicht so wichtig, das Turnier zu gewinnen, sondern in vielen Spielen Abläufe reinzukriegen. Das haben wir gut genutzt, wir hatten viele Spiele und konnten viel ausprobieren, die jungen Spieler haben viel spielen können.“

Insgesamt ist der Vorbereitungsstand in Klosterhardt im Plan. „In der letzten Woche waren wir wegen der Belastung müde und schlapp, sind aber auf einem guten Weg“, gibt Landers Einblicke. „Jetzt haben wir gute Testspiele gegen Sportfreunde Hamborn (Do., 27.7.) und ETB Schwarz-Weiß Essen (So., 30.7.), da werden wir sehen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Sehr weit sei die Arminia bereits bei der „mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir arbeiten gegen den Ball schon gut, sind sehr fleißig in unserem Spiel. Außerdem bin ich sehr zufrieden, dass die Integration der Neuen und auch der vier A-Jugendlichen sehr gut funktioniert hat“, lobt der Cheftrainer seine auch in dieser Saison sehr jungen Mannschaft.

Offensivspieler noch gesucht

Arbeit gebe es hingegen noch in der Verwertung von Torchancen. „Da lassen wir noch zu viel liegen und haben noch Verbesserungspotenzial. Außerdem müssen wir im Spiel mit Ball gegen tiefstehende Mannschaften noch Lösungen finden. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg und haben noch knapp zwei Wochen Zeit.“

Bis dahin könnte die Arminia auch noch ein neues Gesicht präsentieren, ganz abgeschlossen ist die Kaderplanung noch nicht. „Es könnte noch was passieren. Wir sind auf der Suche nach einem Stürmer, auch für die Außen“, beschreibt Landers einen offenen Kaderplatz in der Offensive. „Das gestaltet sich derzeit etwas schwierig, aber wir machen uns da keinen Stress. Wenn wir keinen mehr finden würden, wäre es nicht dramatisch.“

Pokal-Highlight gegen RWO - "Zum 100-Jährigen natürlich super"

Eines der Saison-Highlights wird die Arminia Ende August erleben: Im ersten Spiel des Niederrheinpokals geht es gegen den großen Stadtnachbarn Rot-Weiß Oberhausen. „Das Los RWO ist für uns in Klosterhardt und den Verein zum 100-Jährigen natürlich super“, freut sich Landers auf das auch für ihn persönlich besondere Spiel. „Deswegen qualifiziert man sich für den Pokal, um gegen solche Mannschaften in ein Pflichtspiel zu kommen und sich zu messen. Wir wollen die Partie gerne bei uns austragen und freuen uns.“

Allzu viele Gedanken verschwendet der Trainer an das Spiel aber noch nicht. „Wir haben vorher Aufgaben, die wichtiger sind“, stellt der ehemalige RWO-Spieler klar. „Bis dahin liegt der Fokus auf der Meisterschaft.“