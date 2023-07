Landesliga Niederrhein: Spielplan ist da - zwei Essener Derby-Knaller am dritten Spieltag

Der Spielplan für die Landesliga Niederrhein 2 wurde veröffentlicht. Das sind die Paarungen und Termine im Überblick.

Zwei statt drei Staffeln, dafür mehr Teams pro Gruppe: In der Landesliga Niederrhein wurden zur kommenden Saison einige Anpassungen vorgenommen.

Die Teams aus dem Ruhrgebiet tummeln sich in der Staffel 2. An diesem Dienstag veröffentlichte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) den Spielplan für die am 6. August beginnende Saison.

Es geht gleich mit einer Englischen Woche los, die mit zwei Essener Derbys am dritten Spieltag abschließt: Dann empfängt der VfB Frohnhausen den Aufsteiger SG Schönebeck, während der FC Kray beim ESC Rellinghausen gastiert.

Alle Termine und Paarungen der am 3. Dezember endenden Hinrunde gibt es hier im Überblick.

1. Spieltag

Sonntag, 6. August, 15 Uhr

SV Hönnepel-Niedermörmter - 1. FC Lintfort

VfB Frohnhausen - VfB Speldorf

PSV Wesel - Arminia Klosterhardt

SF Niederwenigern - SG Schönebeck

SGE Bedburg-Hau - SpVgg Steele

ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

Spvgg. Sterkrade-Nord - SF Lowick

Sonntag, 6. August, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - FC Kray

Sonntag, 6. August, 15.30 Uhr

FSV Duisburg - Blau-Weiß Mintard

2. Spieltag

Mittwoch, 9. August, 20 Uhr

FC Kray - SV Hö./Nie.

Blau-Weiß Mintard - SV Budberg

BW Dingden - SGE Bedburg-Hau

SpVgg Steele - SF Niederwenigern

SG Schönebeck - PSV Wesel

Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen

VfB Speldorf SV Biemenhorst

1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

SV Scherpenberg - Spvgg. Sterkrade-Nord

SF Lowick - FSV Duisburg

3. Spieltag

Samstag, 12. August, 16 Uhr

Spvgg. Sterkrade-Nord - FSV Duisburg

Sonntag, 13. August, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - SG Schönebeck

SV Hö./Nie. - VfB Speldorf

PSV Wesel - SpVgg Steele

SF Niederwenigern - BW Dingden

SGE Bedburg-Hau - Blau-Weiß Mintard

SV Budberg - SF Lowick

ESC Rellinghausen - FC Kray

Sonntag, 13. August, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - Arminia Klosterhardt

SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort

4. Spieltag

Freitag, 18. August, 20 Uhr

BW Dingden - PSV Wesel

Sonntag, 20. August, 15 Uhr

VfB Speldorf - ESC Rellinghausen

FC Kray - SV Scherpenberg

SpVgg Steele - VfB Frohnhausen

Sonntag, 20. August, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - SV Biemenhorst

1. FC Lintfort - Spvgg. Sterkrade-Nord

Sonntag, 20. August, 15.30 Uhr

SF Lowick - SGE Bedburg-Hau

FSV Duisburg - SV Budberg

Blau-Weiß Mintard - SF Niederwenigern

5. Spieltag

Sonntag, 27. August, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - BW Dingden

SV Hö./Nie. - SG Schönebeck

PSV Wesel - Blau-Weiß Mintard

SF Niederwenigern - SF Lowick

SGE Bedburg-Hau - FSV Duisburg

ESC Rellinghausen - Arminia Klosterhardt

Spvgg. Sterkrade-Nord - SV Budberg

Sonntag, 27. August, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - SpVgg Steele

1. FC Lintfort - FC Kray

SV Scherpenberg - VfB Speldorf

6. Spieltag

Sonntag, 3. September, 15 Uhr

BW Dingden - SV Biemenhorst

VfB Speldorf - 1. FC Lintfort

FC Kray - Spvgg. Sterkrade-Nord

SV Budberg - SVE Bedburg-Hau

Sonntag, 3. September, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - ESC Rellinghausen

Sonntag, 3. September, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - VfB Frohnausen

SpVgg Steele - SV Hö./Nie.

Arminia Klosterhardt - SV Scherpenberg

SF Lowick - PSV Wesel

FSV Duisburg - SF Niederwenigern

7. Spieltag

Sonntag, 10. September, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - SF Lowick

PSV Wesel - FSV Duisburg

SF Niederwenigern - SV Budberg

FC Kray - VfB Speldorf

ESC Rellinghausen - SpVgg Steele

Spvgg. Sterkrade-Nord - SGE Bedburg-Hau

Sonntag, 10. September, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - Blau-Weiß Mintard

1. FC Lintfort - Arminia Klosterhardt

SV Scherpenberg - SG Schönebeck

8. Spieltag

Sonntag, 17. September, 15 Uhr

BW Dingden - ESC Rellinghausen

VfB Speldorf - Spvgg. Sterkrade-Nord

SGE Bedburg-Hau - SF Niederwenigern

SV Budberg - PSV Wesel

SpVgg Steele - SV Scherpenberg

Sonntag, 17. September, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - 1. FC Lintfort

Sonntag, 17. September, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - SV Hö./Nie.

Arminia Klosterhardt - FC Kray

SF Lowick - SV Biemenhorst

FSV Duisburg - VfB Frohnhausen

9. Spieltag

Sonntag, 24. September, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - SV Budberg

SV Hö./Nie. - SF Lowick

PSV Wesel - SGE Bedburg-Hau

VfB Speldorf - Arminia Klosterhardt

FC Kray - SG Schönebeck

ESC Rellinghausen - Blau-Weiß Mintard

Spvgg. Sterkrade-Nord - SF Niederwenigern

Sonntag, 24. September, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - FSV Duisburg

1. FC Lintfort - SpVgg Steele

SV Scherpenberg - BW Dingden

10. Spieltag

Samstag, 30. September, 16 Uhr

BW Dingden - 1. FC Lintfort

Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr

SF Niederwenigern - PSV Wesel

SGE Bedburg-Hau - VfB Frohnhausen

SV Budberg - SV Biemenhorst

Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg

SpVgg Steele - FC Kray

Sonntag, 1. Oktober, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - VfB Speldorf

Sonntag, 1. Oktober, 15.30 Uhr

Arminia Klosterhardt - Spvgg. Sterkrade-Nord

SF Lowick - ESC Rellinghausen

FSV Duisburg - SV Hö./Nie.

11. Spieltag

Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - SF Niederwenigern

SV Hö./Nie. - SV Budberg

VfB Speldorf - SpVgg Steele

FC Kray - BW Dingden

ESC Rellinghausen - FSV Duisburg

Spvgg. Sterkrade-Nord - PSV Wesel

Sonntag, 8. Oktober, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - SGE Bedburg-Hau

1. FC Lintfort - Blau-Weiß Mintard

SV Scherpenberg - SF Lowick

Sonntag, 8. Oktober, 15.30 Uhr

Arminia Klosterhardt - SG Schönebeck

12. Spieltag

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr

SF Lowick - 1. FC Lintfort

Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr

SF Niederwenigern - SV Biemenhorst

Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr

BW Dingden - VfB Speldorf

PSV Wesel - VfB Frohnhausen

SGE Bedburg-Hau - SV Hö./Nie.

SV Budberg - ESC Rellinghausen

SpVgg Steele - Arminia Klosterhardt

Sonntag, 15. Oktober, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - Spvgg. Sterkrade-Nord

Sonntag, 15. Oktober, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - FC Kray

FSV Duisburg - SV Scherpenberg

13. Spieltag

Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr

SV Hö./Nie. - SF Niederwenigern

VfB Speldorf - Blau-Weiß Mintard

FC Kray - SF Lowick

ESC Rellinghausen - SGE Bedburg-Hau

Spvgg. Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen

Sonntag, 22. Oktober, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - SpVgg Steele

SV Biemenhorst - PSV Wesel

1. FC Lintfort - FSV Duisburg

SV Scherpenberg - SV Budberg

Sonntag, 22. Oktober, 15.30 Uhr

Arminia Klosterhardt - BW Dingden

14. Spieltag

Sonntag, 29. Oktober, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - SV Biemenhorst

BW Dingden - SG Schönebeck

PSV Wesel - SV Hö./Nie.

SF Niederwenigern - ESC Rellinghausen

SGE Bedburg-Hau - SV Scherpenberg

SV Budberg - 1. FC Lintfort

SpVgg Steele - Spvgg. Sterkrade-Nord

Sonntag, 29. Oktober, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - Arminia Klosterhardt

FSV Duisburg - FC Kray

15. Spieltag

Sonntag, 5. November, 14.30 Uhr

SV Hö./Nie. - VfB Frohnhausen

VfB Speldorf - FSV Duisburg

ESC Rellinghausen - PSV Wesel

Sonntag, 5. November, 15 Uhr

FC Kray - SV Budberg

Spvgg. Sterkrade-Nord - SV Biemenhorst

SpVgg Steele - BW Dingden

Sonntag, 5. November, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - Blau-Weiß Mintard

1. FC Lintfort - SGE Bedburg-Hau

SV Scherpenberg - SF Niederwenigern

Sonntag, 5. November, 15.30 Uhr

Arminia Klosterhardt - SF Lowick

16. Spieltag

Sonntag, 12. November, 14.30 Uhr

BW Dingden - Spvgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel - SV Scherpenberg

SGE Bedburg-Hau - FC Kray

SV Budberg - VfB Speldorf

Sonntag, 12. November, 15 Uhr

VfB Frohnhausen - ESC Rellinghausen

SF Niederwenigern - 1. FC Lintfort

Sonntag, 12. November, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - SV Hö./Nie.

Sonntag, 12. November, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - SpVgg Steele

SF Lowick - SG Schönebeck

FSV Duisburg - Arminia Klosterhardt

17. Spieltag

Sonntag, 19. November, 14.30 Uhr

BW Dingden - Blau-Weiß Mintard

VfB Speldorf - SGE Bedburg-Hau

ESC Rellinghausen - SV Biemenhorst

Sonntag, 19. November, 15 Uhr

Spvgg. Sterkrade-Nord - SV Hö./Nie.

FC Kray - SF Niederwenigern

SpVgg Steele - SF Lowick

Sonntag, 19. November, 15.15 Uhr

SG Schönebeck - FSV Duisburg

1. FC Lintfort - PSV Wesel

SV Scherpenberg - VfB Frohnhausen

Sonntag, 19. November, 15.30 Uhr

Arminia Klosterhardt - SV Budberg

18. Spieltag

Freitag, 24. November, 20 Uhr

SV Biemenhorst - SV Scherpenberg

Samstag, 25. November, 16 Uhr

Spvgg. Sterkrade-Nord - Blau-Weiß Mintard

SV Hö./Nie. - ESC Rellinghausen

VfB Frohnhausen - 1. FC Lintfort

PSV Wesel - FC Kray

SF Niederwenigern - VfB Speldorf

SGE Bedburg-Hau - Arminia Klosterhardt

SV Budberg - SG Schönebeck

FSV Duisburg - SpVgg Steele

SF Lowick - BW Dingden

19. Spieltag

Sonntag, 3. Dezember, 14.15 Uhr

BW Dingden - FSV Duisburg

VfB Speldorf - PSV Wesel

ESC Rellinghausen - Spvgg. Sterkrade-Nord

Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr

SpVgg Steele - SV Budberg

FC Kray - VfB Frohnhausen

Sonntag, 3. Dezember, 15.15 Uhr

1. FC Lintfort - SV Biemenhorst

SV Scherpenberg - SV Hö./Nie.

SG Schönebeck - SGE Bedburg-Hau

Sonntag, 3. Dezember, 15.30 Uhr

Blau-Weiß Mintard - SF Lowick

Arminia Klosterhardt - SF Niederwenigern