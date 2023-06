Für die Landesliga: 1. FC Monheim verpflichtet 86-maligen Bundesliga-Profi

Der 1. FC Monheim hat sich bei Mitabsteiger MSV Düsseldorf bedient und einen erfahrenen Mann für die Innenverteidigung verpflichtet.

Nach dem Abstieg in die Landesliga ist dem 1. FC Monheim ein echter Top-Transfer gelungen. Mit Assani Lukimya unterschreibt ein ehemaliger Bundesliga-Profi beim FCM.

Der mittlerweile 37-Jährige lief in seiner Laufbahn für Hansa Rostock und den SV Werder Bremen insgesamt 86-mal in der Bundesliga auf. Hinzu kommen weitere 69 Einsätze in der 2. (Rostock und Fortuna Düsseldorf) sowie 114 Spiele in der 3. Liga (FC Carl Zeiss Jena, KFC Uerdingen). Zwischenzeitlich spielte Lukimya außerdem in China und absolvierte 69 weitere Partien für den Liaoning FC.

Schon nach seiner Zeit in Uerdingen schloss er sich im Januar 2022 dem MSV Düsseldorf in der Landesliga an. In elf Einsätzen in der Rückrunde traf der gelernte Innenverteidiger damals 13-mal, legte drei weitere Tore auf und verhalf den Düsseldorfern so zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Auch dort war Lukimya in der abgelaufenen Saison selbstverständlich gesetzt, konnte den knappen Abstieg aber mit seinen sieben Toren und fünf Vorlagen in 39 Spielen nicht abwenden.

Lukimya soll "ein Anker" werden

Nun führt ihn der Weg zu einem Mitabsteiger. Monheims Geschäftsführer Karim El Fahmi betonte in einer Pressemitteilung: „Luki bringt neben seinem riesigen Erfahrungsschatz auch eine enorme Menschlichkeit mit zu uns.“

Die Verhandlungen mit dem Ex-Profi seien „von Beginn an von gegenseitiger Wertschätzung geprägt“ gewesen. „Auch mit 37 Jahren ist er topfit, verfügt nach wie vor über eine große Portion Ehrgeiz und weiß seine sportlichen Qualitäten sowohl defensiv wie offensiv einzubringen. Nicht umsonst hat er in der abgelaufenen Mammutsaison bis auf ein Spiel keine Minute verpasst und stets eine tragende Rolle übernommen.“

Auch in Monheim soll Lukimya das Team anführen. „Luki wird auf und neben dem Platz mit seiner Routine ein Anker für unsere jungen Burschen sein. Gleichzeitig soll er zusammen mit unseren anderen Führungsspielern vorangehen und das Vorgegebene mit Leben füllen“, zeigte sich El Fahmi überzeugt.

Mit dem FCM geht Lukimya in der Landesliga Gruppe 1 an den Start. Dort wird der erfahrene Mann auch auf Mitabsteiger und Ex-Klub MSV Düsseldorf treffen.