SpVgg Horsthausen: Trotz laufendem Aufstiegskampf - Kaderplanung bereits abgeschlossen

Drei Spiele vor dem Saisonende geht es für die SpVgg Horsthausen in der Landesliga Westfalen 3 um den Aufstieg. Dabei hofft Trainer Marc Gerresheim auf Hilfe von oben.

In der Landesliga Westfalen 3 bahnt sich ein packender Aufstiegskampf an. Drei Mannschaften haben bei noch drei zu gehenden Spieltagen die Chance auf den Aufstieg in die Westfalenliga.

Aktuell belegt den ersten Platz der SV Wanne mit 68 Punkten. Dicht dahinter lauert der Hombrucher SV mit nur einem Punkt weniger auf Platz zwei. Die Horsthausener stehen auf Rang drei der Tabelle und haben drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

Die Situation ist also klar: Aus eigener Kraft kann die Spielvereinigung aus Horsthausen den Aufstieg nicht klarmachen. Marc Gerresheim, Trainer der Spielvereinigung, hat dennoch nur Augen für sich und seine Mannschaft. "Wir müssen nur auf uns schauen. Wir können aus eigener Kraft nur Platz zwei erreichen, aber wir wollen dennoch alles versuchen. In dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen", kommentiert Gerresheim die Ausgangslage seiner Mannschaft.

In den letzten drei Spielen muss Horsthausen gegen den Kirchhörder SC (16.), den Hombrucher SV (2.) und den Königsborner SV (5.) ran. Gerresheim nimmt dieses Restprogramm nicht auf die leichte Schulter. "Es ist kein einfaches Restprogramm. Der Kirchhörder SC ist gut in Form und kann den Klassenerhalt noch schaffen. Das Spiel gegen Hombruch hat dann schon einen Endspiel-Charakter", sagt Gerresheim.

Am 33. Spieltag trifft der Tabellendritte auf den direkten Konkurrenten aus Hombruch (Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr). Ein Endspiel um den Aufstieg mag es nicht sein, jedoch steht der Gewinner dieser Partie mit einem Sieg höchstwahrscheinlich auf Platz zwei der Tabelle. "Es spielen alle da oben eine Top-Saison. Der Gewinner dieser Begegnung hat es dann auch verdient da oben zu stehen. Ich finde das hat auch was Schönes", sagt Gerresheim zur bevorstehenden Partie gegen Hombruch.

Horsthausen wird Neuzugänge erst nach Ende der Saison bekanntgeben

Die Kaderplanung der Spielvereinigung ist laut Gerresheim bereits abgeschlossen. "Wird sind fertig mit der Planung. Wir wollen jedoch erst nach der Saison die Neuzugänge öffentlich machen. Es wird keinen großen Umbruch geben, aber wir schauen natürlich auf die Jugendmannschaften und müssen auf die älteren und verletzungsanfälligen Spieler reagieren", kommentiert Gerresheim die Kaderplanung.

Auch wenn Horsthausen den Aufstieg aus eigener Kraft nicht schaffen kann, ist in der Landesliga Westfalen 3 immer wieder eine Überraschung möglich. Vorerst heißt es für Gerresheim ein gutes Spiel gegen den Abstiegskandidaten KSC zu bestreiten und dann im Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Hombruch den zweiten Platz zu übernehmen. Ob es dann am Ende mit dem Aufstieg klappt, hängt jedoch vom Tabellenführer aus Wanne ab, denn patzen diese nicht, sind die Horsthausener machtlos.