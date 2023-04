Die drei Niederrhein-Landesligen gehen in den Saison-Endspurt. Wenige Wochen vor Schluss ist das Rennen um den Oberliga-Aufstieg größtenteils noch völlig offen.

In den drei Niederrhein-Landesligen stehen nur noch wenige Spieltage bis zum Beginn der Sommerpause an - um genau zu sein vier in der Landesliga Gruppe 1, fünf in Gruppe 2 und 3, dazu einige Nachholspiele.

Die verbleibenden Partien sind jedoch von entscheidender Bedeutung für die Mannschaften, denn noch ist in keiner Liga das Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg endgültig entschieden. Der Klassensprung ist allerdings für einige Teams greifbarer als für andere. Wir haben einen Blick auf die Tabellensituationen geworfen.

Landesliga Gruppe 1

Die Meisterschaft in der Landesliga 1 wird aller Voraussicht nach an den FC Büderich gehen. Mit zwei Siegen in den nächsten beiden Partien könnten die Meerbuscher sich frühzeitig den Titel sichern.

Bei vier verbleibenden Spieltagen hat der FCB zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten VfB Hilden II. Da die erste Mannschaft der Hildener jedoch selbst in der Oberliga antritt, würde der Zweitvertretung in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie den Rückstand noch wettmachen kann, ein Aufstieg verwehrt bleiben.

Maximal Außenseiterchancen auf die Oberliga-Teilnahme kann sich dahinter noch die Holzheimer SG ausrechnen. Bei einem Spiel weniger als Büderich müsste der Klub aus dem Neusser Süden in fünf Partien eine Hypothek von elf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aufholen.

Landesliga Gruppe 2

Das Aufstiegsrennen in der Landesliga Gruppe 2 hat sich zu einem Zweikampf entwickelt. Nachdem sich die DJK Arminia Klosterhardt aus der Spitzengruppe verabschiedet hat und sogar um den Klassenerhalt kämpft, werden der SV Scherpenberg und der Mülheimer FC die Meisterschaft unter sich ausmachen.

Beide Teams konnten bisher 48 Zähler sammeln und stehen damit punktgleich an der Spitze. Der SV Scherpenberg trifft im Liga-Restprogramm noch auf alle anderen Teams aus dem oberen Tabellendrittel, während Konkurrent Mülheim vor allem gegen Abstiegskandidaten spielt. Gut möglich also, dass die Meisterschaft hier erst am vorletzten Spieltag entschieden wird. Dann treffen die beiden Oberliga-Aspiranten im direkten Duell aufeinander (7. Mai, 15:30).

Landesliga Gruppe 3

Lange wurde in der Landesliga Niederrhein 3 auch von einem Zweikampf gesprochen. Doch seit diesem Wochenende sind zwei weitere Teams im Rennen um den Aufstieg dabei. Neben Spitzenreiter Adler Union Frintrop bewerben sich die SF Niederwenigern, der SC Velbert und DJK Blau-Weiß Mintard um das begehrte Oberliga-Ticket.

Die besten Karten hat fünf Spieltage vor Schluss der Essener Tabellenführer. Aufgrund eines Patzers des Verfolgers aus Niederwenigern liegt Adler Union Frintrop fünf Spieltage vor Toreschluss vier Punkte vor den Wennischen, der Vorsprung auf den SC Velbert beträgt sechs und auf DJK Blau-Weiß Mintard sogar neun Zähler. Allerdings hat Mintard noch ein Nachholspiel gegen den VfB Frohnhausen offen und könnte sich mit einem Sieg auf den dritten Tabellenplatz vorschieben.