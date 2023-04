Klosterhardt-Krise: Vom Auf- zum Abstiegskandidaten - "Jetzt geht es nur noch um den Verein"

Arminia Klosterhardt feiert im Sommer sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Eigentlich hegte der Landesligist den Traum von der Oberliga. Nun muss der Super-GAU verhindert werden.

Zur Erinnerung: Arminia Klosterhardt lag zur Winterpause gerade einmal sechs Zähler hinter dem Spitzen-Duo SV Scherpenberg und Mülheimer FC 97 zurück.

Arminia-Trainer Marcel Landers, der seine Mannschaft im Winter noch einmal mit Oberliga-Stürmer Jan-Niklas Pia - der Zugang verletzt sich sofort und wartet noch auf sein Klosterhardt-Debüt - verstärkte, gab sich zu Jahresbeginn noch angriffslustig und meinte: "Wir müssen nicht aufsteigen, wollen aber gerne. Das haben wir immer wieder betont. Arminia Klosterhardt wird 2023 100 Jahre alt, da wäre ein Aufstieg in die Oberliga natürlich ein tolles Präsent zum Jubiläum."

Doch der Start ins Jahr 2023 wurde völlig in den Sand gesetzt. Aus Oberliga-Träumen sind nun Landesliga-Abstiegssorgen geworden. Denn nach zwei Remis und vier Niederlagen in 2023 steht die Arminia nur noch fünf Punkte von einem Abstiegsplatz, der in der Bezirksliga führen würde.

Landers erklärt gegenüber RevierSport: "Ja, klar: Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Die Situation ist keine einfache. Für uns geht es jetzt nur noch um den Klassenerhalt. Es zählt nur noch die Mannschaft, nur noch der Verein. Alles andere muss hinten angestellt werden."

Diese acht Spieler fallen aus: Joel Zwikirsch (Achillessehnenriss), Samuel Zegadlo (knorpelschaden), Deniz Erdem (Faserriss), Philipp Melzer (Hüftbeuger), Juliano Ismanovski (Faserriss), Mirac Bayram (Bauchmuskelriss), Nico Harder (Aufbautraining), Jan-Niklas Pia (Trainingsrückstand).

Warum die Klosterhardter so eingebrochen sind, ist schnell erklärt. Acht (!) Stammspieler sind zum Teil schwer verletzt. Nur zwei dieser acht Akteure konnten in 2023 zu Beginn mitwirken. "Wir haben hier Achillessehnenrisse oder Knorpelschäden dabei. Das sind keine Verletzungen, die man eben mal so auskuriert. Und, das gehört auch zur Wahrheit: Unsere zweite Reihe ist dann eben nicht so stark. Diesen Qualitätsverlust können wir nicht auffangen. Wir haben mit Can Kilic aus der zweiten Mannschaft und acht Mann aus der U19 zuletzt trainiert. Gegen Fichte Lintfort hatten wir nur zwölf Spieler aus dem nominellen Kader der Ersten zur Verfügung", berichtet Ex-Profi Landers.

Er fügt hinzu: "Wir wollen aber jetzt nicht ständig jammern. Die Liga ist so eng, wenn man auf die Tabelle schaut. Da kämpft ab Platz drei eigentlich jeder um den Klassenerhalt. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden."