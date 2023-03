FC Büderich: Zu diesem Bundesligisten wechselt der Erfolgstrainer - Verzicht auf Oberliga-Aufstieg?

Der FC Büderich befindet sich auf dem besten Weg in die Oberliga Niederrhein. Doch schon jetzt steht fest, dass der Erfolgstrainer am Saisonende gehen wird.

Beim FC Büderich läuft es aktuell wie geschmiert: Der Verein aus Meerbusch steht in der Landesliga Gruppe 1 am Niederrhein auf dem ersten Tabellenplatz. Mit fünf Punkten Vorsprung nimmt der Durchmarsch des Aufsteigers immer deutlichere Konturen an. Die Oberliga Niederrhein rückt immer näher.

Doch wie RevierSport nun erfuhr, würde der sportliche Aufstieg nicht bedeuten, dass der FC Büderich auch in der Saison 2023/2024 in der fünfhöchsten deutschen Fußball-Spielklasse teilnehmen würde. Nach unseren Informationen zieht es der Verein aus Kostengründen in Erwägung, auf einen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein zu verzichten.

Für den Erfolgstrainer der Mannschaft spielt diese Entscheidung keine Rolle mehr. denn Denis Hauswald gab zum Saisonende seinen Abschied bekannt - RevierSport berichtete.

Wie diese Redaktion erfuhr, wird der 33-Jährige ab dem 1. Juli die U14 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach übernehmen. Aktuell ist er schon Co-Trainer dieser Mannschaft. In Zukunft will er seinen Fokus ganz auf die Arbeit im NLZ der Fohlen legen.

Hauswald selbst erklärte: "Natürlich fallt es mir extrem schwer, meinen Heimatverein zu verlassen und ich werde dem Verein immer verbunden bleiben, aber ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung ab Sommer. Bis dahin genieße ich die letzten Monate mit meinen Jungs in Büderich und werde alles dafür tun das Maximum aus dieser Saison herauszuholen."

Büderichs Vereinschef Benedikt Niesen ergänzt: "Denis wird uns als Trainer natürlich wahnsinnig fehlen, nicht nur mit seiner Qualität als Trainer auch mit seinem Herzblut mit dem er immer für unseren FCB gearbeitet hat. Dennoch verstehen und unterstützen wir seine Entscheidung und wissen das er seinem Weg im professionellen Fußball weiter gehen wird. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und freuen uns für Ihn über diese Möglichkeit. Danke Denis!"