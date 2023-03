Trainer von Landesliga-Spitzenreiter vor Wechsel in den Profifußball

Dem FC Büderich winkt als Spitzenreiter der Landesliga Niederrhein 1 der Aufstieg in die Oberliga. Der Trainer wird den Verein dennoch verlassen.

Seit gut zwei Wochen rollt der Ball in den drei Gruppen der Landesliga Niederrhein wieder - und das Rennen um die Aufstiegsplätze zur Oberliga ist längst in vollem Gange.

In der Staffel 1 steht der FC Büderich auf dem ersten Tabellenplatz, der zum Sprung in die fünfte Liga berechtigt. Die Meerbuscher haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt. Mit fünf Punkten Vorsprung nimmt der Durchmarsch des Aufsteigers immer deutlichere Konturen an.

Unabhängig vom Ausgang der Saison ist jetzt schon klar: Für Erfolgstrainer Denis Hauswald ist im Sommer Schluss in Büderich. Nach vier Jahren wird er den Verein verlassen und sich höheren Aufgaben widmen. Hauswald stehe vor einem Wechsel in den professionellen Fußball, teilte der FCB am Montag mit. Zu welchem Klub es den 33-Jährigen zieht, ist unbekannt.

Es falle ihm "extrem schwer, meinen Heimatverein zu verlassen und ich werde dem Verein immer verbunden bleiben, aber ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung ab Sommer", wird Hauswald in einer Klubmitteilung zitiert. "Bis dahin genieße ich die letzten Monate mit meinen Jungs in Büderich und werde alles dafür tun das Maximum aus dieser Saison herauszuholen."

Hauswald hatte bereits in seiner aktiven Zeit für Büderich gespielt, war zudem als Jugendtrainer aktiv, eher er 2019 als Chefcoach der ersten Mannschaft anheuerte.

"Denis wird uns als Trainer natürlich wahnsinnig fehlen, nicht nur mit seiner Qualität als Trainer, auch mit seinem Herzblut, mit dem er immer für unseren FCB gearbeitet hat", betont der erste Vorsitzende Benedikt Niesen. "Dennoch verstehen und unterstützen wir seine Entscheidung und wissen, dass er seinem Weg im professionellen Fußball weiter gehen wird."

Einen Nachfolger will der Verein zeitnah präsentieren. Mit dem kommenden Gastspiel bei der SG Unterrath beginnt indes für Hauswald eine Abschiedstour, an deren Ende bestenfalls der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein stehen soll.