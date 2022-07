Landesliga: VfB Bottrop verstärkt sich mit Türkei-Rückkehrer

Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop hat einen kleinen Transfercoup perfekt gemacht und einen Rückkehrer aus der Türkei verpflichtet.

Neulich trainierte Alpay Cin bei der SG Wattenscheid mit, jetzt ist er in der Landesliga untergekommen. Der 24-Jährige wechselt zum VfB Bottrop, das gab der Aufsteiger am Wochenende bekannt. Cin verbrachte die vergangenen fünf Jahre in der Türkei, spielte dort in der dritten und vierten Liga, trainierte zeitweise auch beim Erstligisten Konyaspor. Jetzt hat er sich für eine Rückkehr nach Deutschland entschieden und wechselt in seine Geburtsstadt.

Er traue sich einen Wechsel in die Regionalliga zu, möchte aber keine andere Liga ausschließen, erzählte Cin noch vor einigen Tagen im Gespräch mit RS. Nun zieht es ihn also zum VfB. "Wir brauchten noch einen zentralen Spieler, der den Unterschied macht. Er hat Regionalliga-Niveau und ist ein Profi mit einer guten Einstellung. Dank der Sponsoren, die einen Job für ihn gefunden haben, konnten wir diesen Transfer realisieren", erklärt Präsident Gündüz Tubay. "Dank der neuen Jungs, die wir geholt haben und einem neuen System, stehen wir hinten gut. Aber vorne braucht Fatih Candan als Topstürmer Bälle. Alpay Cin ist dafür genau der richtige Spieler."





Der Flügelflitzer wurde bei Rot-Weiss Essen ausgebildet und wagte 2016 bei der TSG Sprockhövel den Sprung in den Seniorenbereich. Nach einem Jahr beim damaligen Regionalligisten wechselte er in die Türkei. Dort kam Cin gut herum und spielte in fünf Jahren für zahlreiche Klubs - Selcukspor, Diyarbekir Spor, 1922 Konya, 68 Aksaray Bld, Bergama Bld und Hacettepe.

Bis Cin mit den Bottropern in die Saison startet, wird aber noch Zeit vergehen. Erst am 28. August beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen. Die ersten Pflichtspiele stehen gegen die Sportfreunde Sterkrade (Kreispokal, 31. Juli) und den VfB Homberg (Niederrheinpokal, 24. August) an.