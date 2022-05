Landesliga: 11-Tore-Mann lehnt Oberliga-Angebote ab und wechselt zu Knappmann

Blau-Weiß Mintard bastelt weiter an seinem Kader für die Saison 2022/2023. Nun konnten die Mülheimer im Werben um einen Stürmer auch Oberligisten ausstechen.

Nach Kohane Yamakami (Japan) und Marcel Lange (TVD Velbert) ist Moreno Mandel der dritte externe Neuzugang für Blau-Weiß Mintard. Der Angreifer kommt vom Duisburger SV 1900 nach Mülheim. Mandel erzielte in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen elf Treffer und war der beste Torschütze des DSV 1900. Vor dem Abstieg bewahren konnte er den Klub nicht. Der DSV muss nach rund 15 Jahren in der 6. Spielklasse den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.

Für Mandel hingegen geht es in der Landesliga in Mintard weiter. Gegen Blau-Weiß erzielte er beim 3:3-Remis zwei Tore und machte somit auch DJK-Trainer Christian Knappmann und Sportvorstand Roland Braun auf sich aufmerksam.

"Mit der Verpflichtung von Moreno ist uns menschlich und sportlich ein Coup gelungen. Seine körperliche Wucht und sein Abschluss werden unser Team bereichern. Dass wir uns gegen mehrere Oberligisten durchsetzen konnten, macht uns schon etwas stolz. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", betont Braun. Nach RevierSport-Informationen waren einige Oberligisten an Mandel interessiert, doch er entschied sich für den Wechsel zum Knappmann-Klub.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu diesem tollen, familiären Verein geklappt hat. Mich haben die professionellen und ambitionierten Bedingungen unter Christian Knappmann mitsamt seiner offensiven Spielweise sofort überzeugt. Ich möchte mich bei Blau-Weiß Mintard weiterentwickeln und dazu beitragen, die kommende Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Auf diesem Wege möchte ich mich auch beim Duisburger SV und vor allem bei unserem letzten Trainer Volker Hohmann für eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen bedanken, in der ich auch persönlich sehr viel lernen konnte", erklärt Mandel.