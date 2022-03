LL NR 3: Hamborn setzt sich ab, Mülheim dreht 0:2-Rückstand

In der Landesliga Niederrhein hat sich der Spitzenreiter am 18. Spieltag keine Blöße gegeben. Dadurch konnte sich Hamborn 07 absetzen, da ein Verfolger gepatzt hat.

VfB Frohnhausen - Mülheimer FC 97: 2:3

Der Mülheimer FC ist auf eindrucksvolle Weise auf den Tabellenplatz zwei geklettert. Beim VfB Frohnhausen gab es aber zunächst die kalte Dusche. Bereits in der ersten Minute gelang den Gastgebern durch Samir Laskowski der Blitzstart. Erneut kurz nach Wiederanpfiff konnte Issa Said erhöhen (47.). Nach dem Anschlusstreffer durch Anil Yildirim (53.) folgte in der Schlussphase der große Auftritt des Yusuf Isik: Innerhalb kürzester Zeit gelang ihm ein Doppelpack (85./ 86.), der die Partie noch zu Gunsten der Gäste drehte.

VfB Speldorf - ESC Rellinghausen: 1:1

Der ESC Rellinghausen ist der Verlierer des 18. Spieltags: Beim Tabellensechsten wurde kurz vor Schluss der sichergeglaubte Sieg noch aus der Hand gegeben. In der 75. Minute gingen die Gäste durch Bekir Durmus in Führung. Doch in der letzten Minute sorgte Guido-Can Brühl für den umjubelten Ausgleich. Der ESC rutscht damit auf Rang drei ab.

SF Hamborn 07 - SV Genc Osman Duisburg: 5:2

Die Sportfreunde Hamborn gehen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Zuhause konnte sich der Spitzenreiter insgesamt souverän durchsetzen. Der Favorit lag zwischenzeitlich bereits mit 3:0 vorne. Die Tore erzielten Timm Golley (4.), Gino Mastrolonardo (53.) und Julian Bode (56.). Danach fühlten sich die Sportfreunde offenbar zu sicher, sodass die Gäste aus Duisburg innerhalb einer Minute durch einen Doppelpack von Justin Bock (58./ 59.) zurück in die Partie kamen. Bis zum Schluss blieb es spannend. Erst in der letzten Minute fiel die Entscheidung: Erneut Bode und Golley (90.) schraubten innerhalb weniger Sekunden das Ergebnis in die Höhe.

Die weiteren Ergebnisse:

SV 09/35 Wermelskirchen - SpVgg Steele 03/09: 2:1

Duisburger SV 1900 - DJK Arminia Klosterhardt: 0:3

FC Blau-Gelb Überruhr - SV Burgaltendorf: 2:2

DJK Blau-Weiß Mintard - FC Remscheid e. V.: 3:1