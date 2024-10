Das Saisonziel für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen ist klar: der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga! Nach zwei Remis in Folge lauert die Konkurrenz.

Bereits vor der Saison wurde das Ziel des direkten Aufstiegs seitens RWE II kommuniziert: Die rot-weiße Reserve soll aufsteigen. Nach zehn Spieltagen steht RWE II da, wo sie stehen wollen - nämlich auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga A.

Deutlich ist die Tabellensituation dennoch nicht. Nach zwei Unentschieden in den vergangenen Partien ist die Konkurrenz wieder hellwach und auch nach Punkten nah dran. RuWA Dellwig, der SC Frintrop und die DJK SG Altenessen befinden sich in direkter Schlagdistanz und könnten RWE II so schnell einen Strich durch die Rechnung machen.

Auslöser dieser Situation ist, dass die Lorenz-Elf sich zweimal nicht gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen konnte. Zwei der insgesamt drei Unentschieden gab es gegen den SC Frintrop und Altenessen. So ist es schwierig, sich von den Verfolgern zu lösen.

In den letzten Jahren wurde es in Essen ein wenig verpennt, auch die zweite Mannschaft attraktiver zu machen. Daran arbeiten wir jetzt Stefan Lorenz

RWE-Coach Stefan Lorenz sagt zur aktuellen Situation: "Der Auftrag des Vereins ist klar. Wir sollen den Unterbau für die Zukunft schaffen. Dafür müssen wir die Hürde Kreisliga A überwinden. Die Lage ist gerade nicht optimal, aber auch wir befinden uns in einem stetigen Lernprozess. In der Kreisliga herrscht eine andere Emotionalität auf und neben dem Platz. Wir müssen da in Zukunft vielleicht ein bisschen abgezockter werden."

Da die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga spielt, wäre in der Theorie für die Reserve in der Oberliga Niederrhein Schluss. "Bis zur Oberliga ist es noch weit, aber natürlich haben wir den Anspruch, irgendwann in diese Sphären zu stoßen. In den letzten Jahren wurde es in Essen ein wenig verpennt, auch die zweite Mannschaft attraktiver zu machen. Daran arbeiten wir jetzt", erklärte der Coach der Zweitvertretung.

RWE-Urgesteine für den Aufstieg

Hoffnungsträger sind zwei alte Bekannte in Essen. Marcel Platzek und Kevin Grund kamen vor der Saison, um die Mission Aufstieg anzupacken. Zusammengerechnet kommen beide auf insgesamt 19 rot-weisse Jahre!

Nächsten Termine RWE II Sonntag, 20.10 - FC Karnap 07/27 (Auswärts) Sonntag, 27.10 - Ballfreunde Bergeborbeck (Heim) Sonntag, 03.11 - Alemannia Essen (Auswärts)

Platzek kommentierte die laufende Saison folgendermaßen: "Man merkt natürlich, dass alle geil darauf sind, gegen uns zu spielen. Auch wenn wir nur die zweite Mannschaft von RWE sind, ist das für viele Kreisliga-Kicker ein Ansporn. Nach zehn Spieltagen sind wir Erster. Das bedeutet für uns, dass wir vieles richtig machen. Auch in der Kreisliga A ist ein Aufstieg kein Selbstläufer. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Qualität am Ende der Saison durchsetzten wird."