Kreisligist ESC Preußen hat einen kuriosen Sieg errungen. RevierSport klärt über die Hintergründe auf.

Vor zwei Wochen kassierte der Essener Kreisligist ESC Preußen eine 1:4-Niederlage bei der Zweitvertretung des Landesligisten SG Schönebeck. Wenn man nun aber auf die Tabelle schaut, dann wurde dem Bezirksliga-Absteiger ein 2:0-Erfolg am grünen Tisch zugesprochen. Doch, wie kam es dazu?

RevierSport hakte bei ESC-Trainer Christian Luvuezo nach. Seine Antwort: "Dem Staffelleiter ist beim Routinecheck aufgefallen, dass Schönebeck einen Spieler eingesetzt hat, der nicht spielberechtigt war. Wir wurden dann in Kenntnis gesetzt, haben aber nichts machen müssen. Es wurde direkt geprüft und dann ging alles automatisch. Schönebeck hat bestätigt, dass ein Fehler vorlag. Somit wurden uns die drei Punkte zugesprochen. Wichtig ist mir aber zu sagen, dass es nicht von uns ausging. Wir haben da kein Fass ausgemacht. Ich stehe auch mit dem Trainer von Schönebeck im Austausch und für den Verein war dieser kleine Fehler natürlich ärgerlich. So sind aber die Regeln."

Luvuezo sprach anschließend von "wichtigen drei Punkten". Mit sieben Zählern rangiert Preußen auf dem zwölften Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Drei Mannschaften steigen am Ende der Saison ab.

Am vergangenen Spieltag kassierte der A-Ligist eine knappe 2:3-Niederlage gegen den Bader SV. Die Luvuezo-Elf zeigte Moral und drehte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, stand am Ende aber dennoch mit leeren Händen da.

Wir haben Gas gegeben und gekämpft, aber der Gegner hat einen Konter gut zu Ende gespielt. Das war der Knockout für uns. Auf der gezeigten Leistung können wir aber aufbauen. Es geht in die richtige Richtung. Christian Luvuezo.

"Das war echt schade. Wir haben gute erste 15, 20 Minuten gespielt, aber in dieser Zeit leider einen Elfmeter verschossen. Danach sind wir wieder in alte Muster verfallen und haben nicht das umgesetzt, was wir wollten. Das Spiel ist dann etwas in die Richtung von Bader SV gekippt. Wir haben Gas gegeben und gekämpft, aber der Gegner hat einen Konter gut zu Ende gespielt. Das war der Knockout für uns. Auf der gezeigten Leistung können wir aber aufbauen. Es geht in die richtige Richtung", analysierte der frühere Oberliga-Spieler.

Weiter geht es für den ESC Preußen in der Englischen Woche am Donnerstag (03. Oktober, 13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck II. Drei Tage später (13 Uhr) steht die Auswärtspartie in Helene an.