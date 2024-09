Amateure: Schon kurz nach dem Start gibt es 37 Rückzüge - eine Übersicht

Ein Phänomen, das es immer gab, das es auch immer geben wird. Mannschaften werden frühzeitig zurückgezogen, weil Gelder oder Spieler fehlen. Eine Übersicht.

124 Tabellen schlummern im Ligensystem von RevierSport. 103 davon sind dem Amateurbereich zuzuordnen. Und jetzt - wenige Wochen nach dem Start der Spielzeit sind dort schon 37 Rückzüge gemeldet worden.

15 am Niederrhein, 22 in Westfalen, teils zwei in einer Staffel. Wir haben eine Übersicht über die Teams, die sich schon zum Start der Saison oder kurz danach abgemeldet haben.

NIEDERRHEIN

Bezirksliga Gruppe 2

Dabringhauser TV

Bezirksliga Gruppe 4

1. FC Kleve II

Kreisliga A1 Duisburg

SV Glück-Auf Möllen

Kreisliga B2 Duisburg

FSV Duisburg II

Kreisliga C2 Duisburg

SV Hamborn 1890 II

Kreisliga C3 Duisburg

Sportfreunde Hamborn 07 III

Kreisliga A2 Essen

Essener SG 99/06

Kreisliga B3 Essen

SV Burgaltendorf II

Kreisliga C1 Essen

BV Altenessen 06 III

TuRa 86 Essen II

Kreisliga C2 Essen

DJK Juspo Altenessen II

Kreisliga B1 Oberhausen

SC 1920 Oberhausen II

Kreisliga B2 Oberhausen

Post SV Oberhausen II

Kreisliga C2 Oberhausen

TSV Safakspor Oberhausen II

Frauen Niederrheinliga

DJK Blau-Weiß Mintard

WESTFALEN

Bezirksliga Westfalen Staffel 4

FC Arpe-Wormbach

Bezirksliga Westfalen Staffel 8

SG Gahmen 24/74

SpVg. Beckum II

Bezirksliga Westfalen Staffel 9

TuS 05 Sinsen

Kreisliga C5 Bochum

SV Waldesrand Linden III

Kreisliga A1 Dortmund

TuS Rahm

Kreisliga A2 Dortmund

DJK TuS Körne II

Kreisliga B1 Dortmund

DJK BW Huckarde II

Kreisliga C3 Dortmund

FC BSG DSW21/DEW21

Kreisliga C4 Dortmund

K.F. Sharri Dortmund III

Taj Sport NRW II

Kreisliga C5 Dortmund

Eving Selimye Spor III

Kreisliga C6 Dortmund

SF Ay Yildiz Derne II

SG Alemannia Scharnhorst IV

Kreisliga B2 Gelsenkirchen

Teutonia Schalke II

YEG Hassel III

Kreisliga C1 Gelsenkirchen

SG Eintracht Gelsenkirchen 07/12 III

Kreisliga B1 Hagen

Hagen United

Kreisliga B2 Hagen

Hasper SV II

SF Westfalia Hagen II

Kreisliga A2 Recklinghausen

BW Westf. Langenbochum II

Kreisliga B1 Unna-Hamm

SSV Hamm II