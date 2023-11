Kreisliga A: Oberliga-Erfahrung beim FC Karnap – Bescheidenheit vor Größenwahn

Aufstiegsrennen in Essen und Furore um Schlüsselspieler. Das sind die aktuellen Themen des FC Karnap 07/27 in der Gruppe 1 der Kreisliga A.

Beim FC Karnap befindet sich aktuell viel in Bewegung. Die Kreisliga A kommt schonmal gar nicht zum Stillstand, denn da läuft alles auf Hochtouren. Sechs Teams kämpfen um den Aufstieg und auch sechs Punkte sind es, die diese Mannschaften voneinander trennen. Mittendrin im Rennen um den Aufstiegsplatz in die Bezirksliga befindet sich der FC Karnap, der mittlerweile auf Platz fünf rangiert und die letzten drei Partien allesamt gewann.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Mann, der bereits Erfahrung in der Oberliga sammelte und nun für den Essener Klub aus Karnap die Fußballschuhe schnürt. Die Rede ist von Joel Lombardi, der in seinem ersten Seniorenjahr elf Partien im Dress des ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga absolvierte und seine Jugend unter anderem in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf verbrachte. Über die Landesligisten VFB Frohnhausen und den SV Schlebusch führte der Weg des 24-Jährigen zum Fußballclub Karnap.

Lombardis Coach, Daniel Jost, weiß die Fähigkeiten seines Schützlings zu schätzen: „Joel ist natürlich ein Ausnahmespieler der Erfahrungen mitbringt, die nicht viele haben. Er hilft dabei unsere jüngeren Spieler, die neu da sind, anzuleiten und macht seine Sache dahingehend wirklich sehr gut.“

„Wir stehen dort oben durch eine geschlossene Mannschaft, die Spieltag für Spieltag denkt und arbeitet. Unser Ziel würde ich dann doch eher im Bereich Platz fünf bis zehn setzen.“ Daniel Jost

Über die Ziele seiner Mannschaft in der hochspannenden Kreisliga A verlor Jost auch noch ein paar Worte: „Wir als Aufsteiger sehen uns jetzt nicht unbedingt als Teil der Spitzengruppe. Wir stehen dort oben durch eine geschlossene Mannschaft, die von Spieltag zu Spieltag denkt und arbeitet. Unser Ziel würde ich dann doch eher im Bereich Platz fünf bis zehn setzen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir den Kader maßgeblich verjüngt und wollen uns in der Kreisliga A erst einmal entwickeln und etablieren.“