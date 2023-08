Fatih Candan: Ex-Profi hat einen neuen Verein gefunden

Fatih Candan hat wenige Tage nach seinem Abschied vom SV Rhenania Bottrop einen neuen Verein gefunden.

BV Osterfeld ist miserabel in die Kreisliga-A-Saison 2023/2024 gestartet. Der Aufsteiger liegt nach drei Spielen und drei Niederlagen sowie 4:21 Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Zur Info: Die zwei schlechtesten Klubs steigen am Ende der Serie in die Kreisliga B ab.

"Unser Start war desolat. Aber ich muss sagen, dass das fast schon so sein musste. Denn wir haben eine Katastrophen-Vorbereitung absolviert. Immer wieder waren Spieler krank, verletzt oder im Urlaub. Aber nun kehren nahezu alle zurück. Wir werden uns noch einmal in dieser Woche aussprechen und den Reset-Knopf drücken. Jetzt beginnt die Saison für uns so richtig", erklärt Tuncay Aksoy, Präsident und Trainer des BV Osterfeld, gegenüber RevierSport.

Der Ex-Profi, Aksoy stand bei Klubs wie Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und auch Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, freut sich auch bekanntgeben zu dürfen, dass mit Fatih Candan ein neuer Stürmer verpflichtet wurde.

Er wird der Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich einen Mehrwert geben Tuncay Aksoy

"Fatih gehört eigentlich schon lange zur BVO-Familie. Er nahm auch schon an Mannschaftsabenden teil und kennt eigentlich hundert Prozent des Kaders. Wir freuen uns, dass er da ist. Er wird der Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich einen Mehrwert geben", sagt Aksoy.

Candan hatte erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass er den Bezirksligisten Rhenania Bottrop aus persönlichen Gründen verlässt - RevierSport berichtete. "Ich wollte eigentlich bis zum Winter gar nichts machen. Aber meine Jungs, die bei BV Osterfeld spielen, haben mich dann doch überredet. Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde versuchen der Mannschaft zu helfen. Am Besten kann ich das ja mit Toren (lacht)", sagt der 33-Jährige, der in 229 Regionalliga-Einsätzen 78 Treffer erzielte.

Der Stürmer trifft in Osterfeld neben seinem neuen Trainer Aksoy mit Markus Kaya und Serkan Calik auch weitere ehemalige Spieler aus dem Profibereich. Zudem spielt auch Candans Kumpel Damiano Schirru, der 260 Oberligaspiele in seiner Laufbahn bestritt, bei BVO.

"Ich habe gehört, dass der Start miserabel war. Aber da waren auch viele Jungs im Urlaub. Ich weiß, dass die Mannschaft viel Qualität besitzt und das werden wir in den nächsten Wochen auch zeigen", gibt sich Candan kämpferisch, der sein Debüt wohl am Sonntag (3. September, 12.30 Uhr) bei Sportfreunde Königshardt II geben wird.

Fatih Candan: Aus der 3. Liga in die Kreisliga

Fatih Candan spielte in seiner Karriere in der 3. Liga und Regionalliga für Rot-Weiß Oberhausen, Viktoria Köln, Kardemir Karabükspor, TSV Steinbach und Schalke 04 II. Zudem war er für die Amateurklubs VfR Bottrop-Ebel und Turngemeinde Essen-West aktiv. Im Sommer 2021 war er nach Bottrop zum VfB zurückgekehrt, um seine Karriere dort fortzusetzen, wo alles begann: im Amateurfußball. Ab dem 1. Juli 2023 ging es dann beim SV Rhenania Bottrop weiter. Und nun ist er in der Kreisliga A bei BV Osterfeld angelangt.