Das ist mal eine prominente Verstärkung für den SC Köln West. Im Training können sich die Spieler künftig eine Menge von ihrem neuen Coach abgucken.

Andrew Sinkala wird laut "fupa" neuer Trainer des Kreisliga-A-Klubs SC Köln West. Sinkala ist 45 Jahre alt, geboren in dem afrikanischen Land Sambia und stand für seine Nation auch schon als Nationalspieler auf dem Platz.

Zudem hat der ehemalige Linksverteidiger auch schon Erfahrungen auf der Trainerbank gesammelt. Bis zuletzt trainierte er die U19 des FC Pesch, die er im Sommer 2023 übernommen hatte. Zuvor zeichnete er sich verantwortlich für die U19 des FC Hennef 05, die U17 des FC Pesch und den CFR Buschbell. Dort hatte er nach seinem Karriereende im Sommer 2015 seine Trainerlaufbahn als Co gestartet.

Als Profi absolvierte er 49 Bundesligaspiele: 36 für den 1. FC Köln, zwölf für den FC Augsburg und eins für den FC Bayern München. Insgesamt stehen 93 Spiele für den 1. FC Köln in Sinkalas Vita.

"Ich habe diese Stadt einfach geliebt. Als ich damals von München gekommen bin, habe ich mich hier sehr schnell eingelebt. Die Stadt und die Menschen sind sehr freundlich und offen. Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt", sagte er im Oktober 2024 in einem Interview mit Vereinsmedien des 1. FC Köln.

Sinkala schwelgte in Erinnerungen, war er doch vom Winter 2001 bis Sommer 2006 Spieler des "Effzeh". Entsprechend viele Erinnerungen verbinde er mit dem Klub. "Wir sind in meiner Zeit zweimal ab- und aufgestiegen. Ich werde diese Zeit nie in meinem Leben vergessen. Wir hatten auch schwierige Zeiten, aber insgesamt war es eine riesige Erfahrung. Das Stadion und die Fans, wenn du hier vor dem Spiel einläufst – das ist einfach einmalig. Vor solchen Fans Fußball zu spielen, war Wahnsinn. Das ist einfach Köln. Das macht die Stadt und den Verein besonders."

Nach seiner Zeit in Köln spielte er noch für den SC Paderborn, den FC Augsburg, Viktoria Köln und die SG Worringen, bei der er seine Karriere im Sommer 2015 beendet hat.

Abschwören konnte und wollte er dem Fußball aber nie. "Ich habe gemerkt, dass ich den Fußball einfach liebe. Ich war mein ganzes Leben auf dem Fußballplatz und wollte gerne im Fußball bleiben. Ich habe angefangen, den Trainerschein zu machen. Ich wollte dem Fußball, der mir so viel gegeben hat, etwas zurückgeben." Das tut er nun beim SC Köln West.