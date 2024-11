Entlastung für Temme - Neues Trainer-Duo für Westfalia Dortmund

Westfalia Dortmund ist sportlich zurück in der Spur in der Dortmunder Kreisliga A. Und jetzt gibt es Unterstützung für die bisherigen Trainer.

Nach vier Spielen ohne Sieg hat sich Westfalia Dortmund am Wochenende zurückgemeldet. Der ambitionierte Verein, der nach der Gründung aus der Kreisliga C in die A-Liga durchmarschiert ist und dort erneut den Aufstieg anpeilt, feierte einen 6:2-Sieg gegen Rot-Weiß Germania.

Zum Start der neuen Woche folgten die nächsten positiven Neuigkeiten aus dem noch jungen Klub. Mit Jan Knust und Salih Celibi haben die Dortmunder ein neues Trainer-Duo verpflichtet.

Sie sollen Spielertrainer Maurice Temme sowie seinen Bruder Kevin aber nicht ersetzen, sondern entlasten. Die Temme-Brüder stehen schließlich meist selbst auf dem Rasen. Knust und Celebi sollen daher bei den Partien die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.

"Jan wird mir beim Training unter die Arme greifen können und man hat jetzt wirklich zwei Coaches, auf die man sich bei den Spielen von Außen verlassen kann", erklärt Maurice Temme. "Mit Salih bekommen wir einen Strategen dazu, der mit anpacken wird und sich vor allem mit dem eigenen Team beschäftigt. Wir heißen beide neuen Trainerkollegen herzlich willkommen."

Die beiden neuen Coaches waren bis vor kurzer Zeit für die DJK Sportfreunde Nette aktiv. Knust erklärt seinen Wechsel zur Westfalia: "Mit der Energie und der Leidenschaft, die hier in den Verein investiert wird, haben mich Maurice und Kevin sofort angesteckt. Wer mich kennt, weiß, ich bin extrem Fußball verrückt und freue mich sehr, in diesem Umfeld mit anzupacken, um die ambitionierten Ziele des Vereins umzusetzen."

Und Celebi betont: "Meine Stärken liegen in der Analyse und Optimierung von Leistungskurven. Diese Expertise möchte ich nutzen, um Westfalia in diesen Bereichen zu stärken und mein Wissen direkt von der Linie ins Spiel einzubringen."

Mit dem Duo wollen die Dortmunder wieder Kurs auf die Tabellenspitze nehmen, die sie durch die Ergebnisdelle der vergangenen Wochen ein wenig aus den Augen verloren hatten. Platz eins liegt derzeit fünf Punkte entfernt, vier Zähler sind es auf den zweiten Rang.