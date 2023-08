RWE: Reserve startet mit Kantersieg - Ex-Profi erzielt fünf Tore, Rote Karte ärgert Lorenz

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen ist am Freitagabend erfolgreich in die Kreisliga-B-Saison 2023/2024 gestartet.

Freitagabend, 20 Uhr und fast 100 Zuschauer: Die Kreisliga-B-Mannschaft des Drittligisten Rot-Weiss Essen konnte mit einem Kantersieg in die Saison 2023/2024 starten.

Gegen die Drittvertretung des Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen feierte das Team von Stefan Lorenz einen 10:2-Sieg. Der 37-jährige Stürmer Dominik Milaszewski, der einst in der Schweiz beim SC Goldau Profi war, konnte sich gleich fünfmal in die Torschützenliste eintragen. Emre Kilic (3), Abou Touray Toure und Burak Bahadir erzielten die weiteren rot-weissen Treffer. Für Werden waren Florian Kammann zum zwischenzeitlichen 1:6 und Florian Schäfer zum 2:9 erfolgreich.

"Das war ein Start nach Maß. Wenn man zehn Tore erzielt, dann kann man nicht meckern. Die Jungs sind dominant aufgetreten, so wie wir uns das vorstellen. Und man muss auch sagen, dass der Gegner mit Sicherheit zu den besseren Mannschaften in der Liga gehört. Deshalb ist der klare Erfolg auch umso schöner", bilanzierte Lorenz gegenüber RevierSport.

Eine Sache störte den 41-jährigen ehemaligen Kapitän von Rot-Weiss Essen aber doch. Abwehrspieler Bahadir sah wenige Minuten vor Schluss nach einer vermeintlichen Notbremse die Rote Karte. "Das muss bei diesem Spielstand dann auch nicht sein. Er wird uns jetzt einige Spiele fehlen. Ich weiß auch nicht, ob der Schiedsrichter hier Rot zeigen muss. Aber damit müssen wir leben und auch daraus lernen", erklärt Lorenz.

Der nächste RWE-II-Gegner heißt dann am Sonntag (20. August, 11 Uhr) SuS Haarzopf III. Am Föhrenweg sollen dann die nächsten drei Punkte für das große Ziel Aufstieg eingefahren werden. Lorenz: "Dass wir hoch wollen, ist doch klar. Alles andere wäre eine Katastrophe. Wir stecken ja schon jetzt zu lange in der Kreisliga B fest. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir das in dieser Saison schaffen. Wir haben eine sehr ordentliche Truppe beisammen."