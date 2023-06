SuS Haarzopf II vor Aufstieg - aber auch ein Kuriosum ist möglich

Der A-Kreisligist SuS Haarzopf II kann am kommenden Sonntag den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen und der ersten Mannschaft damit folgen. Ein Remis genügt zum Doppelaufstieg.

Es könnte sich am kommenden Sonntag (4. Juni, 15 Uhr) in der Kreisliga A Essen etwas Historisches ereignen: SuS Haarzopf könnte nach dem bereits sicheren Aufstieg der ersten Mannschaft den Doppelaufstieg in die Bezirksliga bejubeln. Dafür muss die Zweitvertretung der Essener mindestens ein Unentschieden holen. Gegner am Föhrenweg ist der Tabellenelfte FC Stoppenberg.

Die Ausgangslage vor dem abschließenden Spieltag sieht wie folgt aus: Haarzopf ist punktgleich mit Türkiyemspor Essen, das allerdings bereits alle 26 Saisonpartien absolvierte. Es reicht der "Ü23" des SuS also ein Punkt daheim gegen Stoppenberg, um sich zum Aufsteiger zu krönen.

Kevin Lehnhoff, Trainer von Haarzopf II, geht dementsprechend optimistisch in die Begegnung: "Wir sind sehr zuversichtlich. Die Jungs sind heiß und haben Bock, den Aufstieg zu feiern. Auch wenn ein Unentschieden reicht, gehen wir voll auf einen Sieg, um nichts den Zufall zu überlassen. Ich gehe aber nicht mehr davon aus, dass wir uns das noch nehmen lassen."

Dabei kann die Elf von Lehnhoff auf zahlreiche Unterstützung aus dem Verein bauen. "Die erste Mannschaft wird uns komplett anfeuern, das haben wir auch getan, als sie aufgestiegen sind. Das ist ein Beleg für den starken Zusammenhalt im gesamten Verein. Die Stimmung aktuell könnte nicht besser sein", gerät Lehnhoff ins Schwärmen.

Neben des frenetischen Supports durch den Verein rechnet der Coach der Essener auch damit, dass die Sportanlage gut gefüllt sein wird: "Es wird bestes Fußball-Wetter geben und es ist genügend Bier für alle da." Nach der Partie steht unabhängig vom Ausgang eine große Vereinsfeier an, auf der dann möglicherweise zwei Aufstiege zelebriert werden.

Falls die Lehnhoff-Truppe das Spiel verlieren sollte, müsste die Zweitvertretung der Haarzopfer in ein Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg gehen, so sehen die Regularien in allen Essener Kreisligen bei Punktgleichheit aus. Dabei würde Haarzopf II auf Türkiyemspor treffen, allerdings könnte auch eine dritte Mannschaft mitmischen und ebenfalls in die Entscheidungsspiele gelangen: RuWa Dellwig würde bei einem Dreier und einer Niederlage von Haarzopf punktemäßig mit den beiden erwähnten Teams gleichziehen.

Die drei Klubs würden dann alle gegeneinander spielen und den direkten Aufsteiger ermitteln, die zweitbeste Mannschaft bestreitet das Aufstiegsspiel gegen den TGD Essen-West, die in der anderen Kreisliga-Staffel den zweiten Platz sicher haben. "Darüber machen wir uns gar keine Gedanken, wir schauen nur auf uns", bekräftigt der Übungsleiter der Haarzopf-"Ü23". In der Tat wäre ein derartiges Szenario zwar theoretisch möglich, aber doch recht unwahrscheinlich.

