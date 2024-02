SuS Haarzopf plant bereits vor dem ersten Spieltag in der Rückrunde die neue Saison 2024/2025. Ein Neuer soll die Mannschaft aber ab sofort verstärken.

SuS Haarzopf hat frühzeitig die Planungen für die Spielzeit 2024/2025 aufgenommen.

Noch bevor es mit der Rückrunde der Serie 23/24 in der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein weitergeht - Sonntag 18. Februar, 13.30 Uhr bei der Tgd. Essen-West - haben die Haarzopfer einen Zugang für die laufende Saison sowie fünf Vertragsverlängerungen über den Sommer hinaus präsentiert.

Der 30-jährige Außenspieler Daniel Litchfield kommt vom A-Ligisten FSV Kettwig zum Föhrenweg nach Haarzopf.

Trainer Marco Guglielmi sagt über den Winterneuzugang: "Daniel und ich kennen uns schon sehr lange. Wir haben in Mintard zusammen gearbeitet. Er war einer der besten Außenspieler, den ich je in einer meinen Mannschaften hatte. Leider haben ihn immer wieder schwere Verletzungen zurückgeworfen, sodass die letzten Jahre für ihn sehr schwierig waren. Bei uns bekommt er die Chance sich wieder richtig fit zu machen und wenn er nur ansatzweise zu alter Stärke findet, werden wir alle sehr viel Spaß an ihm haben, denn er ist zudem noch ein richtig guter Typ!"

Derweil haben Max Härtel, Patrick Demme, Johannes Flatow, Mike Lengwehnus und Felix Franken ihre Zusagen über die laufende Saison hinaus gegeben.

Noch vor dem Jahreswechsel hatte Coach Guglielmi seinen Vertrag in Haarzopf verlängert. "Marco Guglielmi bleibt am Föhrenweg! Wir haben seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Es freut uns sehr, dass Marco bei uns bleibt", wurde damals freudig verkündet. "Ulrich Ostermann, der 1. Vorsitzende des Vereins, Sportdirektor Marc Enger und meine Person wollten Marco unbedingt als Trainer behalten. Seitdem er bei uns ist, kann man von einer einzigartigen Erfolgsgeschichte sprechen. Höhepunkt war der Aufstieg in die Bezirksliga. Aktuell sind wir Tabellenfünfter. Wir haben Planungssicherheit und unser Weg geht weiter. Das ist sehr erfreulich", sagt SuS-Sportchef Friedhelm Ingenhag.