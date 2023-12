25 Fragen an... Mathias Lierhaus über Mannschaftsfahrten - "Mintarder Zeiten waren schon krass"

Mathias Lierhaus feierte seine größten Erfolge im Trikot von Blau-Weiß Mintard. Mittlerweile spielt er beim SuS Haarzopf und beantwortet nun den RevierSport-Fragenkatalog.

Mathias Lierhaus ist mittlerweile 34 Jahre alt und schoss einst im Trikot der DJK Blau-Weiß Mintard Tore am Fließband.

Nach fast 14 Jahren wechselte der Stürmer im Januar 2022 von Mintard zur Spielvereinigung Schonnebeck. Doch in der Oberliga wurde er nicht glücklich. Nach nur einem halben Jahr folgte der Wechsel vom Schetters Busch zum Föhrenweg zum SuS Haarzopf. Beim Bezirksligisten arbeitet Lierhaus, wie schon in Mintard, mit Marco Guglielmi zusammen und ist wieder glücklich.

Mathias Lierhaus stellt sich unserem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... wir reden vom Fußball oder (lacht)? Dann der Torinstinkt.

Meine größte Schwäche ist... die dauerhafte Konzentration.

Bei uns in der Kabine… da kracht es!

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… mit Mintard der Sieg gegen Steele. Das war, glaube ich, 2019. Da sind wir vor 700 Zuschauern in die Landesliga aufgestiegen.

Das schönste Tor meiner Karriere war… in diesem Spiel gegen Steele. Das war das 1:0 in der 70. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß. Wir haben 2:0 gewonnen und das zweite Ding habe ich auch gemacht. Das war schon ein geiles Spiel vor dieser beeindruckenden Kulisse.

Mein bester Mitspieler war... Marco Brings. Ich hatte viele gute Mitspieler, auch in Schonnebeck, aber mit Marco verstehe ich mich einfach am Besten - auf und neben dem Platz.

Mein bester Trainer war Marco Guglielmi, weil... uns einiges verbindet. Wir sind zweimal aufgestiegen und haben in Mintard zusammengearbeitet und er ist jetzt auch in Haarzopf mein Trainer. Er weiß einfach wie ich ticke.

Mein schlechtester Trainer war ... ich hätte da eine Antwort parat. Aber so fies bin ich nicht. Das behalte ich mal für mich.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Fredi Bobic und später Mario Gomez. Ich bin ja Stuttgart-Fan.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich eine komplett mangelhafte Einstellung hatte. Es gab immer mal wieder NLZ-Anfragen und auch aus der Regionalliga. Ich habe auch durchgehend in der Jugend in der Niederrheinliga gespielt, war in der Niederrheinauswahl, aber ich habe es nie in einem NLZ versucht.

Das Beste am Ruhrgebiet sind… die Menschen.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? VfB Stuttgart.

Bier oder Wasser? Bier.

Club oder Kneipe? Kneipe.

Natur- oder Kunstrasen? Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Beides nicht.

Kino oder Netflix? Netflix.

Fußball im TV oder Stadion? Beides. Wenn ich es schaffe, dann gehe ich ins Stadion.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Ich würde mich gerne mal mit Toni Kroos unterhalten. Ich feiere seinen "Einfach mal Luppen - Podcast".

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Die Mintarder Zeiten waren schon krass. Da waren wir auch immer um die 50 Mann, inklusive Fans, Betreuer und Jungs aus der zweiten sowie dritten Mannschaft. Der Zusammenhalt war einzigartig.

Worüber können Sie lachen? Ich kann gut über Witze lachen.

Mein bester Urlaub war? 2019 Skiurlaub in Österreich.

Was ist für Sie unverzichtbar? Meine Familie.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? Ich höre in der Tat sehr gerne Rap und auch Electro. Beides läuft auch in der Kabine.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen? Ich hätte mich vom Studium anders aufstellen und etwas anderes studieren sollen. Sportlich gesehen, hätte ich den Mut haben müssen es mal in einem Nachwuchsleistungszentrum zu probieren.