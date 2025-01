Nach einer intensiven Vorbereitung und einem Kantersieg im Niederrheinpokal startet die U19 des MSV in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Zum Auftakt steht das Revierderby gegen RWE an.

Für die U19 des MSV-Duisburg startet am Wochenende (2. Februar) die Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga. Am ersten Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Marcus Jahn die U19 von Rot-Weiss Essen zum Revierderby.

Die Mannschaft freut sich nach der Winterpause wieder im Liga-Wettbewerb zu spielen. Das erste Erfolgsergebnis hatte der MSV-Nachwuchs bereits am letzten Wochenende (25. Januar) in der ersten Runde des A-Junioren Niederrheinpokals.

Gegen den FC Mettmann 08 (0:8) konnte die Mannschaft einen deutlichen Kantersieg einfahren. „Wir haben sehr souverän die nächste Pokalrunde erreicht und sind somit positiv ins Jahr 2025 gestartet. Bei allem Respekt vor dem Gegner muss man trotzdem erstmal acht Tore schießen. Wir haben wir das in einer außerordentlichen Seriosität heruntergespielt“, lobt Jahn die Leistung seines Teams.

Für das Derby gegen RWE am Wochenende hat der Coach ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen zu Hause dominant auftreten und zeigen, dass das keine Eintagsfliege war in der Vorrunde, mit dem 2:0 Abschlusssieg, sondern wir wollen diese Leistung ganz klar mit unserem jungen Jahrgang bestätigen.“

Abgänge im Winter 24/25: Berkant Gebes (TSV Meerbusch), Titus Croonen (Ziel unbekannt) Zugänge: keine

Bereits in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga standen sich die A-Junioren des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in der gleichen Gruppe gegenüber. Erst im Dezember gab es das letzte Aufeinandertreffen. Rot-Weiss Essen hat die Vorrunde auf dem letzten Platz abgeschlossen. „Mit dem letzten Tabellenplatz in einer Vorrunde sind die Essener mit Sicherheit nicht zufrieden. Sie werden versuchen, diese Vorrundenergebnisse vergessen zu machen“, meint Jahn.

Da beide am Ende nicht unter den besten drei ihrer Gruppe waren, geht es nun in Liga B weiter. Auch dort treffen sie in Gruppe G wieder aufeinander.

Jahn setzt auf die eigenen Stärken: „Wir sind gerade im Offensivbereich etwas unberechenbar und nicht so einfach einzuschätzen für den Gegner. Wir wollen unsere Straßenfußballer-Mentalität als eine geschlossene Einheit auf den Platz bringen. Gegen den Nachbarschaftskonkurrenten wird es wichtig sein, dass wir vor allen die Derby-Tugenden an den Tag legen.“

Jahn blickt optimistisch auf die Partie: „Wenn wir mit Herz und Verstand den Gegner bespielen, bin ich zuversichtlich, dass wir ein wohlwollendes Ergebnis erzielen.“

Derweil gab es mit Ex-Profi Haluk Türkeri auch einen Zugang. Der 38-Jährige, der den Oberhausener Kreisligisten BV Osterfeld trainiert, stößt zum Trainerteam von Jahn dazu. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe", meinte Türkeri gegenüber RevierSport. Sein erstes Spiel als Staff-Mitglied des MSV ist ausgerechnet das gegen RWE. Türkeri war einst sowohl beim MSV als auch Rot-Weiss Essen Profi.

Um den gewünschten Erfolg zu erzielen, hat die Mannschaft die Winterpause für eine intensive Vorbereitung genutzt. „Ich nehme eine hohe Intensität, Willenskraft sowie hohe Leistungsmotivation war“, gibt der Trainer einen Einblick. Die positiven Testspielergebnisse gegen den Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck U19 (4:1) sowie gegen den Mittelrheinligisten JFV Siebengebirge (4:0) geben ein positives Gefühl und wichtige Erkenntnisse.

In der Winterpause hat sich auch noch etwas am Kader verändert: „Uns haben zwei Altjahrgangspieler verlassen, sodass wir nur noch drei Altjahrgänge haben. Ansonsten fördern wir konsequent nach dem Entwicklungs- und Leistungsprinzip unsere Jungjahrgänge 2007 und besonders die Jahrgänge 2008 aus der U17 in einer sehr engen Verzahnung“, erklärt Jahn.