Rot-Weiß Oberhausen spielt in der Regionalliga West eine hervorragende Saison. Das gilt auch für den U19-Nachwuchs der Kleeblätter.

Rot-Weiß Oberhausen kann sowohl bei der Ersten als auch U19-Mannschaft auf eine starke Hinrunde zurückblicken. Die RWO-Profis überwintern als Tabellenvierter. Bei sieben Punkten Rückstand auf den MSV Duisburg dürfen die Kleeblätter durchaus noch von der 3. Liga und großen Gegnern träumen.

Gegen namhafte Rivalen wird es im neuen Jahr 2025 auf jeden Fall für die U19 von Rot-Weiß Oberhausen gehen. Die Mannschaft von Trainer Rafael Garcia und Nachwuchschef Mike Terranova hat den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga perfekt gemacht.

Einen Spieltag vor dem Hinrunden-Ende ist RWO die Herbstmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Der Lohn: Die Garcia/Terranova-Schützlinge werden in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr in der Niederrheinliga spielen, sondern sich eben in der DFB-Nachwuchsliga mit echten Kalibern messen.

"Wir wissen noch nicht, wer die Gegner sein werden. Aber das ist auch egal. Die Mannschaft hat sich das verdient und darf sich auf große Namen freuen. Dann werden die Jungs sehen, wie weit sie wirklich sind. Sie wissen natürlich auch, dass die DFB-Nachwuchsliga noch einmal etwas ganz anderes ist und dort die besten U19-Spieler aktiv sind. Zu diesen wollen meine Jungs auch gehören oder diesen zumindest sehr nahe kommen", erklärt Terranova.

Der 48-jährige Fußballlehrer stellt mit seinem Team sowohl den besten Angriff - 51 geschossene Tore - als auch die beste Abwehr - nur sieben Gegentreffer. "Wir spielen mit sehr viel Spaß und sind einfach effektiv. Gegen den Ball arbeiten wir als Gesamtverbund sehr gut. Das hat die Jungs hervorragend verinnerlicht", lobt Terranova.

Und für den einen oder anderen Terranova-Schüler könnte es bald auch hoch hinaus gehen. Denn der Austausch zwischen RWO-Cheftrainer Sebastian Gunkel und Terranova ist sehr intensiv. "Sebastian ist ein toller Trainer, mit einem guten Auge und viel Empathie. Er hat den richtigen Blick für den Nachwuchs und zeigt ehrliches Interesse. Das imponiert mir sehr", erklärt Terranova. Der ergänzt: "Natürlich ist das Interesse des Cheftrainers an der U19 auch ein Ansporn für die Jungs." Demnächst dann in Spielen der DFB-Nachwuchsliga.