Die U19 von Borussia Dortmund trennt sich in der Youth League 0:0 von Dinamo Zagreb. Daher gibt es noch keinen Grund zu feiern.

Die U19 von Borussia Dortmund hat weiter alle Chancen, zum fünften Mal in Serie den Einzug in die K.o.-Runde der Youth League zu feiern. An diesem Mittwoch klappte es allerdings noch nicht. Nach einer Nullnummer bei Dinamo Zagreb muss die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg weiter warten.

Unter schwierigen Platzbedingungen lieferten Zagreb und der BVB eine erste Halbzeit, der es an Höhepunkten mangelte. Zur Pause nahmen die Dortmunder die Top-Talente Cole Campbell und Almugera Kabar aus dem Spiel. Sie stehen am Abend beim Champions-League-Spiel im Kader der Profis.

Im zweiten Durchgang erhöhten beide Seiten das Tempo. Der erst 15 Jahre alte Mathis Albert machte nach seiner Einwechslung in der Offensive auf sich aufmerksam. Auch Robin Lisweski im BVB-Tor zeigte einige gute Szenen - einmal rettete er sein Team nach einem Abschluss aus kurzer Distanz mit einer starken Parade vor dem Rückstand (54.). In der Schlussphase vergab Alex Niziolek die große Chance auf den Sieg für den BVB (82.).

BVB-U19 am Wochenende bei Preußen Münster gefordert

Und so muss der BVB vorerst auf den Einzug ins Sechzehntelfinale warten, hat aber gute Aussichten, dieses zu erreichen - unabhängig vom Ausgang der letzten Youth-League-Partie gegen den FC Barcelona in Dortmund am 11. Dezember. Die ersten 22 Teams kommen weiter, der BVB steht mit zwei Punkten Vorsprung auf den 23. auf Rang zwölf.

Weiter geht es für das Tullberg-Team aber erstmal am Wochenende in der DFB-Nachwuchsliga bei Preußen Münster (Samstag, 11 Uhr). Als Tabellenführer zieht der BVB einsame Kreise, hat sich längst für die Meisterrunde qualifiziert. Bevor diese nach der Winterpause beginnt, steht neben dem Münster-Spiel auch noch eine Partie zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (7. Dezember, 13 Uhr) an.

Youth League: Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund

So spielte der BVB: Lisweski - Rashidi, Benkara, Meiser, Kabar (46. Reggiani) - Kaba, Cherny, Campbell (46. Albert) - Etcibasi (62. Niziolek), Inacio (85. Cena), Tazemeta