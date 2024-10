Im Herrenfußball ein Traum, in der A-Jugend Realität: Borussia Dortmund trifft Samstag (19.10, 11 Uhr) bereits zum zweiten Mal diese Saison auf Schalke 04. Die Historie spricht für den BVB.

Am Samstagmorgen (19.10, 11 Uhr) steigt im Dortmunder Fußballpark Hohenbuschei das U19-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in der DFB-Nachwuchsliga.

Die U19 des BVB dominiert die Liga bisher nach Belieben. Alle acht Spiele wurden gewonnen - das Torverhältnis von 32:4 spricht Bände. Angesichts dieser Dominanz sprach Mike Tullberg, Trainer der U19 des BVB, zuletzt von Unterforderung und kritisierte das neue Nachwuchsligen-System des DFB.

Nur vier Gegentore in acht Spielen - dabei nie mehr als ein Gegentor pro Partie - das sind Zahlen, die sich sehen lassen können. Mit einem Sieg im Derby kann Dortmund schon früh den Einzug in die Liga A klarmachen und damit die nächste Hürde auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft nehmen. Denn Preußen Münster, derzeit Vierter in der Nachwuchsliga Gruppe C, könnte den BVB dann nicht mehr einholen.

Auch der Rivale aus Gelsenkirchen ist auf dem besten Weg, in Liga A einzuziehen. Nach Dortmund hat Schalke das zweitbeste Torverhältnis, steht auf Rang drei hinter Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als die Knappen. Mit einem Sieg über den BVB stünde S04 wieder auf dem zweiten Platz, wobei auch der dritte Platz die Qualifikation für Liga A bedeuten würde.

In dieser Saison gab es bereits ein Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. Im August gewann Dortmund auswärts im Parkstadion mit 3:1. Den Führungstreffer der Schalker erzielte Zaid Amoussou-Tchibara. Neun weitere Tore schoss der 18-Jährige in den anschließenden Partien. Mit zehn Saisontoren steht er damit einsam an der Spitze der Torjägerliste.

Anders ist es bei der U19 des BVB aus: Für die 32 Saisontore sorgten gleich 13 verschiedene Spieler. Allein sechs Dortmunder Nachwuchskicker haben schon mindestens drei Saisontore erzielen können. Diego Ngambia Dzonga führt die mannschaftsinterne Liste mit sechs Saisontoren an.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt: Seit der Coronapause hat der BVB in der Liga die Nase vorn, im Pokal kegelt S04 die Schwarzgelben jedoch regelmäßig aus dem Wettbewerb. In der letzten Saison gewann Dortmund beide Derbys in der Liga, verlor aber im Pokal gegen Blau-Weiß.

Auch in den Saisons 2021/22 und 2022/23 schlug Dortmund Schalke meist in der Liga, doch in beiden Spielzeiten hieß die Endstation im Pokal FC Schalke 04. Die Talente der Knappenschmiede werden alles daran setzen, diese Serie insofern zu brechen, dass sie den BVB nun auch wieder in der Liga bezwingen.