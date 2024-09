Gerald Asamoah ist eine königsblaue Legende. Und Schalker durch und durch. In wenigen Wochen kommt es aber zum Duell Asamoah gegen Schalke. In der neu gegründeten U19 DFB-Nachwuchsliga.

Am kommenden Wochenende pausieren nicht nur die Bundesligen im Herrenbereich. Auch die neu gegründete U19 DFB-Nachwuchsliga hat an diesem Wochenende wegen anstehender Länderspiele spielfrei.

So trifft die deutsche U19-Nationalmannschaft am 7. September (15 Uhr) auf Italien, am 10. September (16.30 Uhr) spielt sie gegen England. Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Und da lohnt es sich nicht nur einen Blick auf die Mannschaften ganz oben zu richten, sondern auch einmal ans Tabellenende zu schauen. Dort steht die Mannschaft des TSV Meerbusch.

Der TSV Meerbusch ist der einzige Amateurverein zwischen den Profiklubs mit Nachwuchsleistungszentrum in der Gruppe C. Die erste Mannschaft des TSV dagegen kickt in der Oberliga Niederrhein. In der Niederrheinliga spielte auch die U19 des Vereins. Und schaffte in der vergangenen Saison sensationell den Aufstieg. Noch vor Rot-Weiss Essen belegte der TSV den ersten Platz und verdiente sich so die Eintrittskarte für die neu geschaffene Liga.

Und auch dort setzte der Underdog schon ein fettes Ausrufezeichen. Denn am zweiten Spieltag der Saison siegte die unter anderem mit sieben ehemaligen Spielern aus dem Fohlenstall von Borussia Mönchengladbach aufgepeppte Mannschaft mit 1:0 beim MSV Duisburg. Daneben gab es Niederlagen gegen Preußen Münster (1:4), SV Meppen (0:3) Borussia Dortmund (0:3) und Fortuna Düsseldorf (2:3).

Am nächsten Spieltag (15.9.) spielt der TSV bei RWE. Und danach steht zum Ende der Hinserie zumindest für einen Spieler noch ein ganz besonderes Spiel an. Denn auch der Sohn von S04-Legende Gerald Asamoah steht im Kader der Meerbuscher. Jaden Asamoah ist Stürmer wie sein berühmter Vater und wurde vor dieser Saison aus der U17 des Aufsteigers hochgezogen. Der 17-Jährige trägt bei Meerbusch natürlich die Rückennummer 14 - genau wie "Asa" einst bei Schalke.

Vor neun Jahren holte er seinen Vater bei dessen Abschiedsspiel mit den Worten "Papa, Schichtende" kurz vor dem Ende vom Feld und wechselte sich selbst ein. Der damals 8-Jährige durfte unter dem tosenden Beifall der Zuschauer in der Schalke-Arena sogar noch ein Tor schießen. Trifft er bald also gegen Schalke? Diesmal findet das Spiel im Parkstadion statt. Und so leicht wie damals wird es ihm die Mannschaft von S04-Trainer Norbert Elgert diesmal nicht machen. Ob "Papa" Gerald Asamoah dann wieder dabei ist?