Nach dem Sieg gegen den SV Meppen wartet in der kommenden Woche das Duell gegen Rot-Weiss Essen auf die U19 des S04. Trainer Norbert Elgert warnt.

Nach dem 2:0 gegen den SV Meppen warf Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert auch einen Blick auf den kommenden Auswärtsgegner Rot-Weiss Essen. Denn am kommenden Sonntag gastiert Königsblau zum Auswärtsspiel in Essen.

Denn bislang konnten nur seine Jungs aus der Knappenschmiede und eben RWE die Emsländer in dieser Saison besiegen. Und: Während Schalke sich beim 2:0 lange schwertat und erst in der Nachspielzeit den erlösenden zweiten Treffer erzielte, fegte Essen Meppen am zweiten Spieltag mit 6:1 vom Platz.

Das hat auch bei Elgert Eindruck hinterlassen: "Essen ist brutal kampfstark. Das werden wir in der nächsten Woche auch erleben", warnte der langjährige Schalker Erfolgstrainer vor dem kommenden Gegner der Knappen.

Essen ist brutal kampfstark. Das werden wir in der nächsten Woche auch erleben Norbert Elgert

Im mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell werde es für seine in diesem Jahr extrem junge Mannschaft auf ähnliche Tugenden ankommen wie gegen Meppen: "Meppen war eine sehr körperliche Mannschaft, schon sehr erwachsen. Da müssen unsere Jungs sich einfach auf Dauer noch adaptieren gegen diese Körperlichkeit", meinte der 67-Jährige. "Daran sieht man auch, dass U17 mit U19 gar nichts mehr zu tun hat. Aber letztendlich haben wir den Kampf angenommen, haben zwei Tore gemacht und hatten noch die eine oder andere Großchance."

Wie volatil die Spiele im Jugendbereich manchmal sind, verdeutlicht ein Blick auf die ersten vier Spieltage der Saison. Während Essen Meppen mit 6:1 aus dem Stadion fegte, setzte es am Sonntag gegen Preußen Münster eine 2:3-Heimniederlage. Also genau gegen jenen Gegner, gegen den Schalke vier Tage zuvor nach 4:0-Führung mit 4:2 gewonnen hat. Während Schalke in der neuen DFB-Nachwuchsliga Fahrt aufgenommen hat und zu den Favoriten gehört, hat Rot-Weiss Essen nach drei Spielen die drei Zähler aus dem Meppen-Spiel auf dem Konto.