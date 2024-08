Auch nach 4 Spielen in der U19-Nachwuchsliga bleibt Borussia Dortmund makellos. Schalke bejubelt einen Joker, beim MSV Duisburg klappt weiter zu wenig.

4. Spieltag der U19-Nachwuchsliga. Während sich die ersten Kandidaten für die Teilnahme an der A-Liga und damit auch für den Titelkampf abzeichnen, verlieren andere Mannschaften die Spitze bereits leicht aus dem Blickfeld.

In der "Revier-Gruppe" C behielt Spitzenreiter Borussia Dortmund auch nach dem vierten Spiel seine weiße Weste. Beim TSV Meerbusch fuhr der Favorit ein recht ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg ein. Mann des Tages war Doppelpacker Diego Ngambia Dzonga (8./45.). Den Schlusspunkt setzte Alex Niziolek (88.) für den BVB, der große Teile der zweiten Hälfte in Überzahl agierte.

Auch Rivale FC Schalke 04 konnte einen Sieg bejubeln. Gegen den SV Meppen brachte Joker Mamady Diawara (46.) die Knappen nach einer torlosen ersten Halbzeit in Führung, ein Eigentor von Mathis Meyering in den Schlussminuten beendete die Meppener Hoffnungen auf einen Ausgleich.

Ganz anders sieht es beim MSV Duisburg aus, der weiterhin punktloses Schlusslicht bleibt. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf kassierten die Zebras ein 1:3 (1:2). Marko Pavlovic konnte für die Meidericher vor 150 Zuschauern treffen, bei den Fortunen sorgten Karim Affo (3.), Maksym Len (23.) und Leon Caliskan (78.) für die Tore.

Bei Rot-Weiss Essen setzte es gegen Preußen Münster die dritte Niederlage. In einer wilden ersten Hälfte glich RWE durch Ben Berzen (8.) und Mamadou Barry (34.) zwei Münsteraner Führungen aus, auf das 3:2 für die Gäste durch Doppelpacker Yannick Blaszyk (43.) fanden die Hausherren im zweiten Durchgang keine Antwort mehr.

In der Gruppe E startete der VfL Bochum wie der BVB ohne Punktverlust in den 4. Spieltag, musste dann aber beim Gastspiel bei Arminia Bielefeld erstmals Zähler liegen lassen. Dabei sah es zunächst wieder nach einem Sieg der Bochumer aus, nachdem Luis Pick (57.) die Gäste in Führung brachte. Die konnte Henrik Koch allerdings ausgleichen. Somit ist der SV Werder Bremen nach einem 3:2-Sieg gegen Hannover 96 dank des besseren Torverhältnisses neuer Spitzenreiter, punktgleich folgt der VfL.