Die U19 des VfL Bochum scheint bereit für den Saisonstart. Im letzten Testspiel besiegte die Mannschaft von David Siebers den schwedischen Tabellenführer.

Die A-Junioren des VfL Bochum nehmen ihre Erfolgsserie aus der Vorbereitung mit in die neue Saison! Eine Woche vor dem Start gestaltete das Team von Trainer David Siebers auch den letzten Härtetest erfolgreich. Das Heimspiel gegen BK Häcken, Tabellenführer der schwedischen U19-Liga, setzte sich der VfL mit 3:1 durch.

"Es war der perfekte Test", resümierte der zufriedene Siebers nach Abpfiff. "Härter und besser hat uns noch kein Team in der Vorbereitung gefordert. Wir hatten einige Widerstände zu überwinden, mussten mit einem Rückstand gegen einen dominanten Gegner umgehen - das hat letzte Saison noch nicht so gut funktioniert und das können wir mitnehmen."

Kurz vor der Halbzeit kassierten die Bochumer das 0:1. Doch Ciwan Günes, Alessandro Crimaldi und Luc Dabrowski drehten das Spiel mit ihren Treffern.

Defensivspieler Dabrowski, Sohn des langjährigen VfL-Spielers und heutigen RWE-Trainers Christoph, ist der neue Kapitän der Bochumer. Nach dem Häcken-Test erhielt er ein Extra-Lob von seinem Trainer: "Die Führungsspieler sind gefordert auf dem Platz voranzugehen. Luc Dabrowski ist heute das beste Beispiel dafür. Wir haben uns für den richtigen Kapitän entschieden."

VfL Bochum: Ergebnisse der Testspiele BK Häcken 3:1 VfL Osnabrück 6:1 FC Ingolstadt 2:2 1. FC Kaiserslautern 1:0 Arminia Bielefeld 6:1 FSV Frankfurt 2:1 Eintracht Dortmund 6:0 Hannover 96 5:1

Und so steuert der Revierklub mit viel Rückenwind auf den Saisonstart am kommenden Wochenende zu. Zum Auftakt der neuen DFB-Nachwuchsliga gastiert Hannover 96 in Bochum (Sonntag, 13 Uhr, RS-Liveticker). Anfang Juni hatte Bochum einen Test gegen die Niedersachsen mit 5:1 gewonnen.

Daraus möchte Siebers aber keine Rückschlüsse für das Wiedersehen im Pflichtspiel ziehen. "Hannover hat seitdem starke Neuzugänge dazu bekommen und in Testspielen gegen den BVB oder Leverkusen sehr starke Leistungen gezeigt."

Das kann der VfL aber auch von sich behaupten. Der Sieg gegen Häcken war der siebte im achten Testspiel. Dazu kommt ein Remis. Siebers und seine Spieler hätten sicherlich keine Einwände, diese Serie im Ligabetrieb auszubauen. Mit Crimaldi und Kacper Koscierski muss der VfL beim Saionbeginn allerdings auf zwei wichtige Spieler verzichten - aus erfreulichem Grund. Der 16- und 17-Jährige fliegen mit den Profis ins Trainingslager. (mit gp)