U19-Niederrheinpokal: RWE und RWO sind schon im Viertelfinale

Das Führungstrio der U19-Niederrheinliga hat sich keine Blöße gegeben. Wobei Meerbusch in die Verlängerung musste und RWO ein 0:2 aufholen konnte.

Die Hälfte der Achtelfinal-Partien im U19-Niederrheinpokal sind absolviert. Vier Viertelfinalisten stehen bereits fest.

Am Sonntag waren die drei besten Manndschaften der U19-Niederrheinliga im Einsatz. Am meisten Probleme hatte dabei Tabellenführer TSV Meerbusch, der sich beim GSV Moers erst in der Verlängerung durchsetzen konnte. Weniger Probleme hatten der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen und der Dritte Rot-Weiß Oberhausen.

RWO konnte seine bestechende Form auch im Pokal beibehalten. Nach sieben Ligasiegen in Serie gewannen die "Kleeblätter" gegen Viktoria Buchholz mit 5:2. Und das nach einem 0:2-Pausenrückstand durch einen Doppelpack von Yassin Andich.

Nach dem Wechsel drehten die Oberhausener dann auf. Zwischen der 53. und 88. Minute drehte der Favorit die Partie zu seinen Gunsten.

Noch souveräner löste Rot-Weiss Essen seine Aufgabe. Beim 1. FC Kleve gewann die Mannschaft von Simon Hohenberg mit 5:1. Die Essener machten früh alles klar, der Außenseiter kam spät zu seinem Ehrentreffer zum 1:4.

Hohenberg bilanzierte auf der vereinseigenen Homepage: "Wir nehmen nach dem Pokalspiel viele positive Dinge mit, freuen uns auf die nächsten Wochen in der Liga, sind extrem bereit und gierig."

Da geht es am Sonntag (10. März, 11 Uhr) gegen den SC St. Tönis. Zur gleichen Zeit steht in Oberhausen das Topspiel auf dem Programm, wenn Rot-Weiß Oberhausen den Spitzenreiter aus Meerbusch empfängt. Mit einem Dreier könnte RWO bis auf fünf Zähler an Meerbusch heranrücken.

Das Achtelfinale im U19-Niederrheinpokal in der Übersicht

SSV Bergisch Born - VfB Homberg 1:3

1. FC Kleve - Rot-Weiss Essen 1:5

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Buchholz 5:2

GSV Moers - TSV Meerbusch 1:2 n.V.

Mittwoch, 13. März, 19 Uhr

FSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

Mittwoch, 20. März, 19 Uhr

SG Kaarst - VfL Rhede

Dostlukspor Bottrop - Fortuna Düsseldorf

Donnerstag, 21. März, 18:45 Uhr

Wuppertaler SV - MSV Duisburg