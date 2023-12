U17-Bundesliga: Zwei Elfmeter in der Nachspielzeit - Schalke verteidigt Platz eins

Der FC Schalke 04 hat dank zwei späten Toren den nächsten Sieg in der U17-Bundesliga West eingefahren. Der VfL Bochum kassierte eine Pleite.

Der FC Schalke 04 bleibt nach dem 17. Spieltag Tabellenführer der U17-Bundesliga West. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln sah es lange nach einer Niederlage der Königsblauen aus. Erst in der Nachspielzeit drehten sie einen Rückstand in einen 2:1-Sieg.

Köln war in der ersten Halbzeit durch David Fürst in Führung gegangen (27.). In der ersten Minute der Nachspielzeit erhielt S04 einen Elfmeter, den Kayhan Sayman zum 1:1 verwandelte (90.+1). Und kurz vor dem Abpfiff zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Sayman blieb auch beim zweiten Strafstoß nervenstark und schoss die Gelsenkirchener zum Sieg (90.6).

Dank des Last-Minute-Erfolgs blieb Schalke zum vierten Mal in Serie ohne Punktverlust. Aufgrund der besseren Tordifferenz stehen die B-Junioren weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz - punktgleich mit Bayer Leverkusen.

"Wie erwartet war Köln ein hochmotivierter Gegner, der uns alles abverlangt hat. Aufgrund der ersten Halbzeit wäre ein Unentschieden verdient gewesen, hinten raus hatten wir dann das Glück auf unserer Seite. Insgesamt haben die Jungs heute große Moral bewiesen", sagte Trainer Thomas Bertels gegenüber Vereinsmedien.

Verfolger Leverkusen feierte am Samstag ebenfalls einen Sieg, setzte sich mit 4:2 beim VfL Bochum durch. Schon nach 22 Minuten lag der VfL mit 0:3 zurück, zur Pause stand das Endergebnis bereits auf der Anzeigetafel. Daryl Tschoumy Nana (31.) und Luis Pick (45.+1) trafen für die Bochumer, die im zweiten Durchgang einen Platzverweis hinnehmen mussten (Gelb-Rot, 78.) und vor den Partien am Sonntag auf dem vierten Platz bleiben.

Knapp über den Abstiegsrängen steht Rot-Weiß Oberhausen. Die Kleeblätter verloren mit 1:2 bei Borussia Mönchengladbach. Der zwischenzeitliche Treffer zum 1:1 von Sahin-Salih Sahinbay (37.) nach der Gladbacher Führung durch Mathieu Nguefack (25.) war zu wenig, da Josiah Uwakhonye den Gastgeber zum Sieg schoss (68.). Damit steht RWO aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Arminia Bielefeld auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.